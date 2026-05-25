Децата от българското училище в Дубай получиха дипломите си на 24 май

С концерт, който отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, децата от българското неделно училище "Българче" в Дубай изпратиха директорката си г-жа Диана Нажи. От следващата година тя напуска Обединените арабски емирства и няма да изпълнява длъжността директор на българското училище.

Честването на празника на 24 май бе организирано от Генералното консулство на Република България в Дубай съвместно с БНУ „Българче“.

Децата от БНУ „Българче“ изнесоха богата културна програма със стихове и песни. По време на тържеството на учениците бяха връчени удостоверенията за проведеното обучение в съответния клас.

Приветствие по случай празника беше поднесено от Генералния консул на Република България в Дубай г-н Станислав Димитров.

В края на празника беше излъчен запис на изпълнението на Дара, с което спечели "Евровизия".