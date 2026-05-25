Ли Дзяин ще стане първият тайконавт от Хонконг

43-годишната Ли Дзяин ще влезе в историята като първия тайконавт от Хонконг и четвъртата жена в китайската космическа програма. Тя ще участва като специалист по полезен товар в мисията „Шънджоу-23", пише КМГ.

Ли Дзяин е бивша служителка на полицията в Хонконг и специалист по компютърни науки с докторска степен по дигитална криминалистика. След подбора ѝ през 2024 г. тя се премества в Пекин, където преминава интензивна подготовка, включваща тестове за екстремни условия и оцеляване. По време на мисията си Ли Дзяин ще отпразнува рождения си ден в орбита.

Изборът ѝ се разглежда като важен символ за научното и технологично развитие на Хонконг.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

