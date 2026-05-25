КМГ: „Шънджоу-23“ беше изстрелян с пълен успех

На 24 май в 23:08 ч. пекинско време на борда на ракетата носител „Чанджън-2F Y23" успешно беше изстрелян „Шънджоу-23" от Центъра за изстрелване на спътници „Дзиуцюан". Около 10 минути по-късно космическият кораб успешно се отдели от ракетата и навлезе в предварително зададената орбита, пише КМГ. Екипажът от астронавти е в добро състояние, а мисията по изстрелването беше напълно успешна. Това съобщиха от Китайската агенция за пилотирани космически полети.

Тази мисия е седмият пилотиран полет в етапа на приложение и развитие на китайската космическа станция, както и 40-ата мисия по изстрелване от началото на реализацията на проекта. До момента Китай има общо 30 тайконавти, които са осъществили 47 полета в Космоса.