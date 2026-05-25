Добрите резултати на търговско-икономическото сътрудничество дават стабилност за годишната сесия на АТИС в Китай

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 23 май срещата на търговските министри на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за 2026 г. бе закрита в Суджоу, Източен Китай. Представените на срещата търговско-икономически резултати дават добра основа за неформалната среща на лидерите на АТИС, която ще се състои в края на годината, пише КМГ.

2026 г. отбелязва 35 години от присъединяването на Китай към АТИС. Това е и третият път, в който страната е домакин на годишната среща на организацията. На фона на сложната глобална обстановка тазгодишната сесия привлича засилено внимание и високи очаквания от международната общност. Наскоро Международният валутен фонд понижи прогнозата си за световния икономически растеж през тази година до 3,1%, а при екстремен сценарий – дори до 2%. Именно в този ключов момент икономиките от АТИС, който остава един от най-динамичните региони в света, се събират, за да обсъдят укрепването на многостранното и регионалното търговско-икономическо сътрудничество.Очаква се 21-те икономики в организацията да постигнат конкретни резултати, включително приемането на съвместна декларация и нова пътна карта за развитието на сектора на услугите.

В Китай има един израз, който гласи: „Колкото по-силен е вятърът и по-бурни са вълните, толкова повече трябва да се подкрепяме взаимно". Фактите доказват, че Китай винаги е бил „основата на сигурността" и „пристанището на стабилността" в Азиатско-тихоокеанския регион.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

