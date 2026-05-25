ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канал за нелегален трафик на оръжие разби гръцката...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22913674 www.24chasa.bg

Китайските тайконавти от „Шънджоу-23“ успешно влязоха в космическата станция

КМГ

932
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 май в 2:45 ч. пекинско време пилотираният космически кораб „Шънджоу-23" успешно се скачи с радиалния порт на основния модул „Тиенхъ" на космическата станция, пише КМГ. Целият процес на скачване продължи приблизително 3,5 часа, съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети.

В 5:13 ч. екипажът на „Шънджоу-21", които към момента са на борда на космическата станция, вече официално посрещнаха новодошлите си колеги. Това отбеляза осмото „космическо събиране" в историята на китайските космически полети. Не само това, но тази мисия включва и първият тайконавт от Хонконг, който стъпва на борда на „Тиенхъ".

Екипажите на двете мисии ще редуват смени за поддържане на работата на космическата станция.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)