Китайските тайконавти от „Шънджоу-23“ успешно влязоха в космическата станция

На 25 май в 2:45 ч. пекинско време пилотираният космически кораб „Шънджоу-23" успешно се скачи с радиалния порт на основния модул „Тиенхъ" на космическата станция, пише КМГ. Целият процес на скачване продължи приблизително 3,5 часа, съобщи Китайската агенция за пилотирани космически полети.

В 5:13 ч. екипажът на „Шънджоу-21", които към момента са на борда на космическата станция, вече официално посрещнаха новодошлите си колеги. Това отбеляза осмото „космическо събиране" в историята на китайските космически полети. Не само това, но тази мисия включва и първият тайконавт от Хонконг, който стъпва на борда на „Тиенхъ".

Екипажите на двете мисии ще редуват смени за поддържане на работата на космическата станция.