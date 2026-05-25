Китай въвежда нов задължителен стандарт за безопасност на бижутата

През последните години пазарът на бижута в Китай се развива изключително бързо и предлага все по-голямо разнообразие от продукти. Наред с това обаче зачестяват и много различни случаи на свързани инциденти, пише КМГ. Такива например са случаите на превишено съдържание на тежки метали, както и инциденти с деца, поглъщащи дребни елементи от бижута.

За да подобри безопасността на потребителите и да въведе по-строги изисквания в сектора, Китайският национален комитет по стандартизация одобри новия задължителен държавен стандарт „Изисквания за безопасност на бижутата". Той ще влезе в сила на 1 април 2027 г. и значително надгражда досегашната система за безопасност в сектора.

Интересен акцент е, че според документа бижутата включват не само традиционни изделия като пръстени, колиета и обеци, но също аксесоари за коса, диадеми и гривни за глезен. Те се разделят на бижута за възрастни и за деца. Сред основните промени са въведените механични и физически изисквания за безопасност. При бижутата за възрастни ръбовете и острите части трябва да бъдат гладки, без грапавини и риск от нараняване.

Особено внимание е отделено на детските бижута. Тъй като децата по-трудно разпознават потенциалните опасности и имат по-слабо развит инстинкт за самозащита, новият стандарт въвежда диференцирана система за контрол на риска според възрастта, разделяйки децата на три групи: под 36 месеца, от 36 до 96 месеца и над 96 месеца. За всяка възрастова категория са определени конкретни изисквания относно дребните части, острите ръбове, магнитите, връзките и батериите тип „копче", с цел предотвратяване на задавяне, порязвания и опасност от увиване около врата.

Освен физическата безопасност, Китай затяга и контрола върху вредните химични вещества в бижутата. Новият стандарт въвежда ограничения за четири допълнителни групи опасни вещества: разградими ароматни амини, формалдехид, пластификатори и късоверижни хлорирани парафини. В тази насока изискванията за детските бижута са още по-строги. Освен вече регулираните четири вида пластификатори, добавят се ограничения и за още три вида, за да се намали рискът от продължителен контакт на вредни вещества с детската кожа.

Новите правила въвеждат и по-ясни изисквания за етикетирането. Производителите ще трябва задължително да посочват препоръчителната възраст и необходимите предупреждения за безопасност. Това ще улесни потребителите при избора на безопасни продукти и ще стимулира компаниите да засилят контрола върху качеството още на етап производство.