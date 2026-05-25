Не се задава скоро пробив в мирните преговори между САЩ и Иран (Обобщение)

Иран и САЩ охладиха днес надеждите за скорошен пробив в преговорите за слагане на край на продължаващата вече три месеца война, като американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че или Вашингтон ще сключи добра сделка с Техеран, или ще действа срещу Ислямската република "по друг начин", предаде Ройтерс.

Рубио каза пред журналисти в Делхи, че САЩ ще дадат пълен шанс на дипломацията, за да може тя да успее, преди да опита "алтернативни" варианти, след като американския президент Доналд Тръмп заяви вчера, че е казал на своите представители да не се бързат с никакво споразумение с Иран.

"На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени по време преговори по ядрения въпрос. Надяваме се, че ще можем да го направим", посочи Рубио.

Говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи заяви днес, че Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси.

Говорителят добави, че са постигнати рамкови договорености, но никой не може да каже, че евентуално споразумение между САЩ и Иран е непосредствено предстоящо. Потенциалният меморандум за разбирателство не съдържа конкретни подробности относно управлението на Ормузкия проток, който принадлежи на крайбрежните държави, каза той.

Ден по-рано Тръмп написа в социалната си мрежа Трут Соушъл, че блокадата на САЩ срещу иранските кораби в Ормузкия проток ще остане в сила до постигането, утвърждаването и подписването на споразумение.

"Блокадата остава в пълна сила, докато споразумение не се постигне, утвърди и подпише. И двете страни трябва добре да помислят, без да бързат, и да направят нещата както трябва", написа държавният глава на САЩ.

Тръмп засили очакванията за предстоящо споразумение в събота, когато заяви, че Вашингтон и Техеран "до голяма степен са договорили" меморандум за разбирателство относно мирно споразумение, което ще отвори отново Ормузкия проток.

Говорителят на иранското Външно министерство заяви днес, че Иран няма да събира такси за преминаване през ключовия воден път, но добави, че е "нормално предоставяните услуги да имат цена".

Преди конфликта през протока преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Двете страни остават на различни позиции по няколко сложни въпроса, като ядрените амбиции на Иран, войната на Израел в Ливан с подкрепяната от Иран груполивка "Хизбула" и исканията на Техеран за отмяна на санкциите и освобождаване на десетки милиарди долари от ирански приходи от петрол, замразени в чуждестранни банки.

Висш служител от правителството на Тръмп очерта това, което според него са най-новите параметри на въпросите, по които се преговаря.

Служителят заяви, че Иран е дал "принципно" съгласие да отвори Ормузкия проток в замяна на отмяна на военноморската блокада от страна на САЩ, както и да се избави от запасите си от високообогатения уран.

САЩ са узнали, че върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е одобрил общата рамка на споразумението, добави той.

Служителят отхвърли твърденията, че Иран не е приел да се избави от запасите си от обогатен уран. "Въпросът е как ще стане това", заяви той.

Втори високопоставен представител на американското правителство заяви вчера, че предложената рамка ще даде на преговарящите 60 дни, за да постигнат окончателно споразумение.

Ирански източници заявиха пред Ройтерс, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени "работещи формули" за разрешаване на спора относно запасите от високообогатен уран, включително поставяне на материала под надзора на ядрената агенция на ООН, пише БТА.