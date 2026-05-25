ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германските железници се борят да спрат закъснения...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22913825 www.24chasa.bg

Пекин разкритикува посещението на германски депутати в Тайван

900
Знамето на Тайван.

Китай разкритикува посещението на германска парламентарна делегация в Тайван и отново изрази позиция против всякакви официални контакти между самоуправляващата се островна демокрация и страните, поддържащи дипломатически отношения с Пекин, предаде ДПА.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви днес, че Тайван е неделима част от Китай. По думите ѝ принципът за "един Китай" представлява политическата основа на китайско-германските отношения.

"Призоваваме съответните лица от германска страна да спазват принципа за един Китай и да спрат да дават грешни сигнали на сепаратистките сили в Тайван", каза тя.

Пекин отдавна дава да се разбере, че иска да върне под свой контрол острова, който в миналото е наричан "Република Китай".

Според принципа за един Китай другите страни трябва да признават дипломатически Китайската народна република като единствен представител на Китай и на Тайван като част от неговата територия.

Германия поддържа дипломатически отношения само с Пекин, но иска да има контакти с Тайван, макар и не на същото равнище.

Петчленната делегация от всички партии в Бундестага, ръководена от депутата Тил Щефен, пристигна в Тайпе в края на миналата седмица, за да разшири сътрудничеството с острова.

Делегацията утре ще се срещне с тайванския президент Уилям Лай. Пекин възприема Лай като сепаратист, защото неговата управляваща Демократична прогресивна партия подкрепя независимостта на Тайван, пише БТА.

Знамето на Тайван.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)