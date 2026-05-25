Пекин разкритикува посещението на германски депутати в Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай разкритикува посещението на германска парламентарна делегация в Тайван и отново изрази позиция против всякакви официални контакти между самоуправляващата се островна демокрация и страните, поддържащи дипломатически отношения с Пекин, предаде ДПА.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви днес, че Тайван е неделима част от Китай. По думите ѝ принципът за "един Китай" представлява политическата основа на китайско-германските отношения.

"Призоваваме съответните лица от германска страна да спазват принципа за един Китай и да спрат да дават грешни сигнали на сепаратистките сили в Тайван", каза тя.

Пекин отдавна дава да се разбере, че иска да върне под свой контрол острова, който в миналото е наричан "Република Китай".

Според принципа за един Китай другите страни трябва да признават дипломатически Китайската народна република като единствен представител на Китай и на Тайван като част от неговата територия.

Германия поддържа дипломатически отношения само с Пекин, но иска да има контакти с Тайван, макар и не на същото равнище.

Петчленната делегация от всички партии в Бундестага, ръководена от депутата Тил Щефен, пристигна в Тайпе в края на миналата седмица, за да разшири сътрудничеството с острова.

Делегацията утре ще се срещне с тайванския президент Уилям Лай. Пекин възприема Лай като сепаратист, защото неговата управляваща Демократична прогресивна партия подкрепя независимостта на Тайван, пише БТА.