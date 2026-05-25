Гръцката полиция арестува 20 на остров Крит за измама с евросубсидии за 3 млн. евро

Гръцката полиция е арестувала 20 души при акция срещу организирана престъпна група на остров Крит, получила незаконни субсидии, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Арестите са извършени тази сутрин при голяма операция на отдела за борба с организираната престъпност в Ретимно, Ираклион и Ласити.

Сред задържаните има двама счетоводители и трима служители на центрове за подаване на заявления за получаване на субсидии. Петимата се сочат за организатори на нелегалната мрежа. Според разследващите финансовата полза за групата е възлязла на 3 милиона евро, които са получени за период от по-малко от пет години.

В центъра на разследването е счетоводна къща в Ретимно. Смята се, че замесените в случая са около 90 души.

Предполага се, че дейността на престъпната организация е започнала през 2019 г. Служители от центровете за подаване на заявления (за субсидии) са подавали информация за недекларирани земеделски парцели. Счетоводители изготвяли фалшиви договори за наем, които били подавани с цел получаване на пари във вид на субсидии от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Днешните арести са последните от серията подобни случаи в Гърция, свързани с по-широко разследване от Европейската прокуратура, припомня Ройтерс в информация по темата.

През миналата година европейски прокурори повдигнаха обвинения срещу десетки гръцки животновъди за фалшифициране на „собственост върху пасища" с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС с предполагаемата помощ от страна на държавни служители. В случаите бяха замесени и имената на политици от управляващата партия Нова демокрация.

Скандалът предизвика вълнения в Гърция и доведе до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори.

По искане на Европейската прокуратура през април гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия и сега те могат да бъдат разследвани, отбелязва още Ройтерс, цитирана от БТА.