Над 1,5 млн. мюсюлмани се събраха в Мека за хадж - един от 5-те стълба на исляма

Над милион и половина мюсюлмани вече изпълват огромното палатково градче в Мека за ежегодното поклонение хадж, което започва днес, съобщи телевизия "Ал Арабия". Саудитските власти обявиха, че пристигналите от чужбина поклонници, включително от Иран, са повече в сравнение с 2025 г.

Тази година обредите се извършват на фона на крехкото примирие между САЩ, Израел и Иран, както и след поредица от ирански атаки срещу цели в Саудитска Арабия и съседите ѝ от Персийския залив.

Рияд сигнализира за готовността си да защити религиозното събитие с видеоклип, публикуван в социалните мрежи от саудитското Министерство на отбраната, който показва усъвършенствани батареи за противовъздушна отбрана, разположени в покрайнините на Мека. „Силите за противовъздушна отбрана са отговорни за защитата на небето над светите места и справянето с всички въздушни заплахи, осигурявайки безопасността и спокойствието на гостите", се казва в публикацията.

Облечените в бели одежди поклонници пристигат в палатковото градче Мина с автобуси или пеша след извършване на „тауаф" - седемкратна обиколка около светилището Кааба, което се намира в Свещената джамия (Месджид ал Харам). След това те изминават седем пъти разстоянието между хълмовете Ал Сафа и Ал Маруа и пият от кладенеца Замзам. Кулминацията на хадж е събирането на планината Арафат, където се вярва, че пророкът Мохамед е произнесъл последната си проповед.

Хадж е най-голямото годишно поклонение в света и един от петте стълба на исляма. Смята се, че всеки мюсюлманин трябва да го направи поне веднъж в живота си, ако има възможност, пише БТА.