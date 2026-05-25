Съпругът на шотландската екслидерка Никола Стърджън се призна за виновен - злоупотребил с партийни пари

Съпругът на бившата шотландска лидерка Никола Стърджън, с когото тя е разделена, се призна днес за виновен за злоупотреба с над 400 000 британски лири от Шотландската национална партия (ШНП), когато бе неин ръководител, предаде Асошиейтед прес.

Шейсет и две годишният Питър Мърел бе задържан под стража, след като призна пред Върховния съд в Единбург, че е използвал парите, за да си купи кемпер, два автомобила и луксозни стоки.

Мърел първоначално бе арестуван през април 2023 г. по разследване, свързано с финансите на ШНП, и през април 2024 г. му бяха повдигнати обвинения.

Стърджън, която доминираше в шотландската политика почти десетилетие, бе оправдана миналата година, около две години след като неочаквано подаде оставка като първи министър на шотландското полуавтономно правителство. Тя заемаше този пост в продължение на осем години.

Мърел и Стърджън обявиха, че се развеждат миналата година след 15-годишен брак.

Разследването хвърляше сянка върху Стърджън близо две години и повдигна въпроси за партийното лидерство, след като шотландската полиция започна разследване как са били похарчени над 600 000 британски лири, предназначени за кампания за независимостта на Шотландия.

Бившият ковчежник на партията Колин Бийти също бе оправдан. Той и Стърджън бяха арестувани и разпитани преди около три години, след което бяха освободени от ареста.

Стърджън направи партията си доминираща в шотландската политика и промени ШНП от фокусирана предимно върху един въпрос във водеща управляваща сила с либерални социални позиции. Тя ръководеше партията по време на избори във Великобритания и в Шотландия, като преведе Шотландия през пандемията от коронавирус, печелейки похвали за ясния си и премерен стил на комуникация.

Стърджън напусна поста си на фона на разделения в Шотландската национална партия и без да постигне основната си цел - независимост от Великобритания за 5,5-те милиона шотландци, пише БТА.