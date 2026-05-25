Лидерът на ПКК призова Анкара за спешни законови стъпки към помирение

Лидерът на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан, който се намира в изолиран затвор край Истанбул, предупреждава, че не трябва да има ново забавяне в уреждането на конфликта с Анкара, предаде агенция Франс прес.

„Разбира се, важно е всичко, което се предприема, да бъде на законна основа. Но удължаването на чакането води само до рискове. Нямаме време за губене", посочва Йоджалан в послание, публикувано днес от прокюрдската партия ДЕМ. Делегация на партията, която е третата по големина сила в парламента на Турция, посети вчера Йоджалан в затвора на остров Имралъ в Мраморно море.

По призив на своя лидер, който се намира в затвора от 1999 г., Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви през май 2025 г., че се разпуска. През юли със символична церемония в Северен Ирак бойците започнаха да предават оръжията си.

Т. нар. мирен процес започна през октомври 2024 г. по инициатива на Партията на националистическото действие, която е съюзник на президента Реджеп Тайип Ердоган. Целта е да бъде сложен край на въоръжената борба с Турция, която ПКК води от 1984 г. и която е отнела живота на повече от 40 000 души.

Специална парламентарна комисия разработва варианти за правния статут на бойците от ПКК. Комисията по разоръжаване на Кюрдската работническа партия представи през февруари финален доклад от 60 страници, включващ отчет за работата ѝ и препоръки за предприемане на законови мерки, които да допринесат за процеса на помиряване, но оттогава няма напредък.

„Законодателната уредба ще ни въведе в истински позитивен процес", посочва Йоджалан в посланието си, разпространено от партия ДЕМ. „Демократизацията е жизненоважна необходимост и успехът на този процес ще ни приближи към тази цел", допълва той.

Франс прес информира, че лидерът на ПКК е осъдил също така хаоса, възникнал вчера в централата на основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия, чийто председател Йозгюр Йозел беше отстранен от съд в Анкара с аргумента за „нередности" при избора му.

Йозел и неговите привърженици бяха брутално изгонени от силите на реда по искане на правителството, посочва АФП.

„Възможно ли е в една демокрация да се нахлуе в централата на една партия, като се разбива вратата ѝ? Практиките и събитията около Народнорепубликанската партия са свързани с липсата на демокрация", твърди лидерът на ПКК, цитиран от Франс прес.

С решение на съда Йозгюр Йозел бе заменен от бившия лидер на партията Кемал Кълъчдароглу, който бе неуспешен кандидат на президентските избори през 2023 г. срещу президента Реджеп Тайип Ердоган, припомня Франс прес, цитирана от БТА.