Путин и кралят на Бахрейн искат спешно дипломатическо решение за Иран

Руският президент Владимир Путин и кралят на Бахрейн Хамад бин Иса ал Халифа подчертаха по време на телефонен разговор, че е нужно колкото се може по-скоро да се постигне решение на кризата около Иран и значението да бъдат отчетени интересите на страните от региона, предаде ТАСС.

„По време на обсъждането на обстановката в Близкия изток лидерите подчертаха необходимостта в най-скоро време да се постигне политическо и дипломатическо разрешаване на кризисната ситуация около Иран при безусловно отчитане на интересите на всички държави от региона", съобщи пресслужбата на Кремъл.

Същевременно се обръща внимание на „взаимния ангажимент за по-нататъшно укрепване на руско-бахрейнското сътрудничество в търговската, икономическата, финансовата, инвестиционната и културно-хуманитарната област", пише БТА.