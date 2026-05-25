ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канал за нелегален трафик на оръжие разби гръцката...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22914376 www.24chasa.bg

Путин и кралят на Бахрейн искат спешно дипломатическо решение за Иран

1768
Владимир Путин СНИМКА: РОЙТЕРС

Руският президент Владимир Путин и кралят на Бахрейн Хамад бин Иса ал Халифа подчертаха по време на телефонен разговор, че е нужно колкото се може по-скоро да се постигне решение на кризата около Иран и значението да бъдат отчетени интересите на страните от региона, предаде ТАСС.

„По време на обсъждането на обстановката в Близкия изток лидерите подчертаха необходимостта в най-скоро време да се постигне политическо и дипломатическо разрешаване на кризисната ситуация около Иран при безусловно отчитане на интересите на всички държави от региона", съобщи пресслужбата на Кремъл.

Същевременно се обръща внимание на „взаимния ангажимент за по-нататъшно укрепване на руско-бахрейнското сътрудничество в търговската, икономическата, финансовата, инвестиционната и културно-хуманитарната област", пише БТА.

Владимир Путин СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)