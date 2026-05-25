Депутатите в Кипър, избрани вчера, днес вече положиха клетва

Депутатите, избрани на състоялите се вчера парламентарни избори в Република Кипър, положиха клетва, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос".

В парламента влязоха общо шест партии. Първи е дясноцентристкият Демократически сбор (ДИСИ) с 27,2 на сто, следван от лявата Прогресивна партия на трудовия народ (АКЕЛ) с 23,9 процента. На трето място се нареждат крайнодесният Национален народен фронт (ЕЛАМ) с 10,9 на сто. Следва Демократическата партия (ДИКО) с 10 на сто. Последни в парламента влизат две нови партии – АЛМА - Граждани за Кипър с 5,8 на сто и партията "Пряка демокрация" на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту с 5,4 процента електорална подкрепа.

Двете партии ще имат по четирима депутати.

Лидерът на "Пряка демокрация", който е спорна фигура в кипърската политика, реши да остане в Европейския парламент. На европейските избори през 2024 г. Панайоту успя да си осигури 71 330 или 19,4 на сто от гласовете и стана първият независим кипърски кандидат, спечелил място в Европейския парламент от присъединяването на Република Кипър към Европейския съюз през 2004 г., припомня в публикация по темата "Сайпъс мейл".

На церемония, състояла се днес на обяд, новоизбраните 56 депутати положиха клетва. 11 са жените, осигурили си места в парламента. Най-младият депутат е на 24 години.

За първи път от 15 години насам представителят на маронитите – религиозна общност в Република Кипър, част от Католическата църква, се сменя. Мястото на Мариос Мавридис ще бъде заето от Петрос Накудзис, пише БТА.