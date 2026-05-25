Компанията за доставка на храна „Диливъри хиро“ потвърди поглъщане от гиганта „Юбър“

Германската онлайн компания за доставка на храна „Диливъри хиро“ (Delivery Hero) днес потвърди информацията, че американският гигант „Юбър“ ѝ е отправил оферта за придобиване, предаде ДПА.

Базираната в Берлин компания, която е включена в индекса на средните германски компании MDAX, обяви, че „Юбър“ се е обърнал към нея с оферта от 33 евро (38 долара) на акция, с цел пълното ѝ поглъщане, пише БТА.

Отправената оферта е под цената на книжата на „Диливъри хиро“ при закриването на петъчната търговия.

Акциите на германския доставчик на храна скочиха с 9 на сто в днешната сесия до 36,69 евро за брой. Това покачи пазарната оценка на компанията до малко над 11 млрд. евро (12,8 млрд. долара).

Анализаторът Джайлс Торн от американската инвестиционна банка „Джефрис“ (Jefferies) коментира, че предложението от 33 евро на акция изглежда недостатъчно, като отбеляза, че някои инвеститори искат повече от 40 евро на акция, за да приемат сделката.

Как ще се развият нещата оттук нататък „е трудно да се предскаже“, посочи той.

По-рано „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на „добре информирани източници“, че конкурентът на „Юбър“ - „Дордеш“ (DoorDash) също е установил контакт с акционерите на „Диливъри хиро“.

Американската „Дордеш“ е заинтересована предимно от брандовете на „Диливъри хиро“ в Близкия изток - „Талабат“ (Talabat) и „ХънгърСтейшън“ (HungerStation), както и от бизнеса в Турция „Йемексепети“ (Yemeksepeti).

За „Юбър“ сделката би имала стратегическо значение както от гледна точка на географската експанзия, така и заради потенциалните синергии, написа анализаторът на „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase) Маркъс Дибел.

По думите му обаче са възможни регулаторни пречки около сделката.

Въпреки че седалището на „Диливъри хиро“ е в Берлин, компанията вече не оперира на пазара в Германия след продажбата на местния си бизнес на „Джъст ийт тейкауей“ (Just Eat Takeaway). Компанията остава един от най-големите доставчици на храна в света благодарение на силното си присъствие в Азия, Южна Европа, Арабския полуостров и Африка, припомня ДПА.