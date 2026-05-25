Офисите на най-малко 5 медии в Киев бяха повредени при вчерашната руска атака

Пет медии в Киев заявиха, че офисите и работните им помещения са били повредени в резултат на вчерашната масирана руска атака срещу Киев, а сред ранените при ударите има и журналисти и членове на техните семейства, съобщи във Фейсбук председателят на Националния съюз на журналистите в Украйна Сергий Томиленко, цитиран от агенция Укринформ.

Според него е засегната и международната медия "Дойче Веле" (DW). Офисът на бюрото ѝ в Киев е претърпял щети от ударната вълна: прозорците са разбити, а таваните - повредени. Екипът е невредим и продължава да работи, пише БТА.

Студиото в Киев на германската обществена телевизия А Ер Де (ARD) е повредено. Журналистът Васил Голод съобщи за счупени рамки на прозорци, повредено оборудване и отломки.

Повредени са всички прозорци в офиса на медията "Реална газета", която се е преместила от Луганска област.

Прозорците са счупени и в сградата на украинската новинарска агенция УНИАН.

Офисът и студиото на онлайн медията "Shelter" ("Убежище") също са претърпели щети. Екипът вече обяви, че е възобновил работата си.

Според Томиленко постъпват и съобщения от журналисти в Киев за повреди или загуба на домовете им. По-конкретно, домовете на преподавател по журналистика в Киевския национален университет и на възпитаниците на Института по журналистика Артем и Олена Захарченко са били разрушени.

Председателят на Националния съюз на журналистите в Украйна отбеляза, че съюзът изразява солидарност с журналистите, редакциите и медийните работници, които са пострадали в резултат на атаката срещу столицата.

"Руската атака отново е насочена срещу инфраструктура, която гарантира правото на обществото на достъп до независима информация. Националният съюз на журналистите в Украйна документира престъпленията срещу журналисти и медии, информира международните партньори - Европейската и Международната федерации на журналистите, международните организации за правата на човека и медиите - и настоява за адекватна международна реакция и за търсене на отговорност от страна на Русия“, заяви Томиленко.

Той добави, че при необходимост журналистите и редакциите могат да използват помещенията на Киевския център за журналистическа солидарност на съюза и офиса му на улица "Крещатик" като временно работно място. "Ако дадена редакция е загубила възможността си да функционира нормално, ние сме готови да помогнем", подчерта Томиленко.

Националният съюз на журналистите в Украйна призовава колегите, чиито редакции, работни помещения или домове са били повредени в резултат на руската атака, да се свържат със съюза и мрежата от центрове за журналистическа солидарност, за да получат помощ при документирането на последствията и координирането на необходимата подкрепа.

"Въпреки обстрела, разрушенията и загубите, украинските журналисти продължават да работят - документират престъпления, информират обществеността и гарантират правото на хората да разберат истината", каза още Томиленко.