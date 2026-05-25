Канал за нелегален трафик на оръжие разби гръцката полиция, двама са арестувани

Двама турски граждани са били арестувани в Гърция за трафик на оръжие, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос". Арестите са извършени на 23 май в района на област Тракия в близост до границата с Турция.

Полицията е спряла автомобил и при проверка на превозното средство е открит сак с 25 пистолета, пише БТА.

Оръжията са вкарани незаконно в страната и се предполага, че целта на трафика е да бъдат въоръжени престъпни групи, съставени от турски граждани. Пистолетите са били със заличени надписи и опаковани в стреч фолио.

Автомобилът е конфискуван. Откритите пистолети и пълнители са изпратени за анализ.

Сегашният случай е сходен с друг от октомври 2025 г., когато в района на североизточната област Еврос бяха задържани 13 турски граждани със 147 пистолета и 190 пълнителя, припомня в статия по темата електронното издание на в. "Прото тема". Арестуваните тогава турци бяха преминали река Марица с лодка, в която бяха пренесли сакове с оръжия, опаковани по подобен начин.

Според източници от полицията оръжието е било предназначено за престъпни групи, съставени от турски граждани, действащи на територията на Гърция и извън нея.