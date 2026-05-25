Си Цзинпин награди Александър Вучич с най-високото държавно отличие на КНР – Ордена на приятелството

Китайският президент Си Цзинпин награди сръбския президент Александър Вучич днес с Ордена на приятелството – най-високото държавно отличие на Китайската народна република (КНР) за чуждестранни граждани, предаде ТАНЮГ.

Вучич е на държавно посещение в Китай от 24 до 28 май по покана на китайския президент, пише БТА.

В указа за награждаването се посочва, че в съответствие със Закона на КНР за държавните отличия и държавните почетни титли, президентът на Сърбия е награден с Ордена за приятелство на Китайската народна република в знак на признателност за дългогодишната му отдаденост и важния му принос за развитието на приятелството и всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Сърбия, както и за напредъка в изграждането на общност между тях със споделено бъдеще за новата ера.

На церемонията Си заяви, че Вучич отдавна е отдаден на приятелството между Китай и Сърбия, силно насърчава развитието на отношенията между двете страни и че е активен създател и твърд защитник на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Сърбия. Китайският президент допълни, че китайско-сръбското приятелство е издържало изпитанието „и на кръв, и на огън“ и подчерта, че това приятелство се е доказало като още по-ценно на фона на бързо променящата се международна обстановка.

„Както китайският, така и сръбският народ са твърди в това да се стремят към независимост, да защитават националното достойнство и да отстояват международната справедливост и честност. И ние ще продължим да постигаме нови победи по пътя на развитието и ревитализацията. Нека Китай и Сърбия се радват на просперитет, а нашите народи – на щастие. Нека приятелството между Китай и Сърбия трае вечно“, каза президентът Си Цзинпин на церемонията по награждаването, която включваше изпълнение на националните химни на Сърбия и Китай.

Орденът на приятелството е учреден в съответствие със Закона на Китайската народна република за националните медали и националните почетни звания, който влезе в сила на 1 януари 2016 г., и се връчва на чужденци, които са допринесли за социалистическата модернизация на Китай, насърчават международния обмен и сътрудничество с Китай и опазват световния мир, отбелязва агенцията.

Първата церемония по награждаването се проведе през 2018 г., а руският президент Владимир Путин стана първият носител на ордена. Сред последвалите му носители са видни личности от Китай и чужбина, сред които първият президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев и кубинският лидер Раул Кастро.