Нетаняху признал, че има затруднения да повлияе на решенията на Тръмп спрямо Иран

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху е споделил пред доверени лица в частни разговори, че страната му има ограничени възможности да повлияе на решенията на Доналд Тръмп спрямо Иран, докато президентът на САЩ преговаря за сделка за приключване на близо тримесечната война, предаде Ройтерс, като се позова на израелски представители.

Коментарите на Нетаняху, описани от израелските служители, идват в момент, когато Израел до голяма степен е изключен от преговорите за постигане на първоначална сделка за спиране на войната, която започна със съвместни бомбардировки на САЩ и Израел, пише БТА.

Един от израелските служители, свидетел на частните разговори на Нетаняху, заяви, че лидерът на Израел е изразил загриженост относно меморандума за разбирателство, за който в момента се водят преговори между Вашингтон и Техеран.

Споразумението ще позволи на Иран да отвори Ормузкия проток в замяна на вдигане на военноморската блокада на САЩ, каза по-рано висш служител от администрацията на Тръмп. Това ще бъде последвано от по-нататъшни преговори по ядрените въпроси.

Въпреки че споразумението не отговаря непосредствено на опасенията на Израел относно ядрената програма на Иран и запасите му от уран, Нетаняху е признал, че Тел Авив „няма място за маневриране, за да повлияе на президента в момента“, отбеляза израелският служител.

Канцеларията на Нетаняху не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Тръмп и Нетаняху са разговаряли по телефона поне три пъти през последната седмица - период, през който израелски представители заявиха, че страната е направила подготовка за връщане към съвместни въздушни удари със САЩ срещу Иран, насочени към енергийната инфраструктура.

След последния разговор Нетаняху, който все още не е коментирал публично каквото и да е предстоящо споразумение с Иран, заяви, че той и Тръмп са обсъдили „меморандума за разбирателство за повторно отваряне на Ормузкия проток и предстоящите преговори за окончателно споразумение относно ядрената програма на Иран“.

Евентуалното споразумение идва в чувствителен за Нетаняху момент преди избори, които се очаква да загуби. Опонентите му го критикуват, че не е успял да постигне заявените си цели във войната.

Междувременно днес Тръмп заяви, че споразумението с Иран или ще бъде страхотно и смислено, или изобщо няма да има сделка.

Също така днес както Иран, така и САЩ омаловажиха надеждите за пробив в усилията за прекратяване войната.