Британското министерство на отбраната обвини Русия в заглушаване на сигнала на правителствен самолет

Британският министър на отбраната Джон Хийли днес обвини Русия, че е заглушила GPS сигнала на правителствения самолет, управляван от Кралските военновъздушни сили, с който е пътувал той миналата седмица и осъди “безразсъдната им намеса”, предаде Франс прес.

Вчера британският ежедевник “Таймс” съобщи, че сателитният сигнал на правителствения самолет е бил прекъснат в четвъртък по време на полет близо до руската граница, докато британският министър се връщаше от Естония, където се срещна с британските военни части, разположени там, предаде БТА.

“Това е безразсъден акт на руска намеса, но Кралските военновъздушни сили са добре подготвени да се справят с такъв тип дейност”, заяви Министерството на отбраната, което потвърди пред АФП информацията, публикувана от “Таймс”.

Официалните източници не уточниха дали самолетът е станал цел на заглушаването умишлено.

По време на тричасовия полет мобилните телефони и компютри не успяха да се свържат към интернет, а пилотите използваха алтернативни методи, за да определят местоположението на самолета - “Фалкон 900ЛХ”, написа вчера британското издание и отбеляза, че негов журналист е бил на борда на самолета.

Инцидентът идва на фона на изявление на Министерството на отбраната миналата седмица, че разузнавателен самолет на Кралските ВВС е бил “опасно прехванат” от руски изтребители над Черно море през април.

Хийли тогава осъди инцидента, наричайки поведението на руските пилоти в международно въздушно пространство “опасно и неприемливо”. Той добави, че това “няма да възпре Великобритания от ангажимента ѝ да защитава НАТО, съюзниците си и интересите си на фона на руската агресия”.