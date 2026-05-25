Иранска делегация е в Доха за преговори по евентуално мирно споразумение със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Калибаф и министърът на външните работи Абас Аракчи пристигнаха днес в Доха за преговори с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани за евентуално мирно споразумение със САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставени ирански представители.

Разговорите ще бъдат фокусирани главно върху Ормузкия проток и иранските запаси от обогатен уран, добавиха иранските представители, съобщава БТА.

Ръководителят на Иранската централна банка, който също е част от делегацията, ще обсъди възможно освобождаване на замразените ирански активи като част от крайното споразумение.

По-рано днес Иран заяви, че ще преговаря по ядрената си програма едва когато бъде завършена рамката на споразумението за прекратяване на конфликта.

“Подробностите за ядрената програма в момента не се обсъждат”, заяви днес пред журналисти говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи.

Тази позиция се различава от предишните позиции в преговорите на Техеран, който досега настояваше първо да бъде приключена войната и да бъде вдигната американска морска блокада на иранските пристанища, преди да се премине към преговори по ядрената програма.