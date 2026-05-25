ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Георгиев ще боксира за злато на турнира „Айн...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22915053 www.24chasa.bg

Иранска делегация е в Доха за преговори по евентуално мирно споразумение със САЩ

1456
Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Главният преговарящ и председател на парламента на Иран Мохамад Багер Калибаф и министърът на външните работи Абас Аракчи пристигнаха днес в Доха за преговори с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани за евентуално мирно споразумение със САЩ, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставени ирански представители. 

Разговорите ще бъдат фокусирани главно върху Ормузкия проток и иранските запаси от обогатен уран, добавиха иранските представители, съобщава БТА. 

Ръководителят на Иранската централна банка, който също е част от делегацията, ще обсъди възможно освобождаване на замразените ирански активи като част от крайното споразумение.

По-рано днес Иран заяви, че ще преговаря по ядрената си програма едва когато бъде завършена рамката на споразумението за прекратяване на конфликта. 

“Подробностите за ядрената програма в момента не се обсъждат”, заяви днес пред журналисти говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи. 

Тази позиция се различава от предишните позиции в преговорите на Техеран, който досега настояваше първо да бъде приключена войната и да бъде вдигната американска морска блокада на иранските пристанища, преди да се премине към преговори по ядрената програма.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)