Двама израелски министри призоваха за засилване на войната в Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама крайнодесни израелски министри днес призоваха за ексалация на войната срещу проиранската групировка “Хизбула” в Ливан, като единият поиска окупирането на по-голяма територия, докато другия настоя за по-тежки удари над Бейрут на фона на продължаващите преговори за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

“Време е премиерът (Бенямин Нетаняху) да удари с юмрук по масата пред (американския президент) Доналд Тръмп и да му каже, че Израел възобновява войната в Ливан”, каза министърът по вътрешната сигурност Итамар Бен Гвир, пише БТА.

В изявление той призова за “връщане към интензивни военни действия”, за “спиране на електричеството” в съседната страна и за “поемане на контрола” на река Захрани, разположена на север от Литани.

Израелската армия, която контролира ивица ливанска територията на дълбочина около 10 км от границата, определи река Литани като граница на зоната, която се разчиства от бойци на “Хизбула”.

Израел и проиранската групировка си разменят огън ежедневно въпреки примирието, което влезе в сила на 17 април, а “Хизбула” все по-често прибягва до експлозивни дронове.

“За всеки експлозивен дрон трябва да бъдат разрушавани по 10 сгради в Бейрут”, заяви финансовият министър Бецалел Смотрич - друга водеща фигура от израелската крайна десница.

В изявление той каза, че е одобрил бюджет от около два милиарда шекела (приблизително 600 млн. евро) за разработване на “технологични решения” за справяне със заплахата, която представляват дроновете.

Армията днес обяви смъртта на още един от войниците си в Южен Ливан, с което броят на убитите израелски военни от началото на войната през март достигна 23. Убит е и цивилен служител на армията.

Лидерът на центристка опозиция Яир Лапид заяви, че е “неприемливо израелски войници и граждани да продължават да попадат под обстрел”.

„Или се спазва прекратяването на огъня, или (ще) отговаряме с непропорционална сила на всяка атака срещу нас“, каза той пред журналисти днес.