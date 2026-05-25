Папа Лъв XIV поднесе историческо по рода си извинение за легитимирането на робството

Папа Лъв Четиринадесети поднесе днес историческо по рода си извинение за ролята, която Светият престол е изиграл в легитимирането на робството, както и за това, че векове наред не го е осъждал, наричайки поведението на Ватикана "рана в християнската памет", предаде Ройтерс.

Предишни папи са се извинявали за участието на християните в трансатлантическата търговия с роби. Никой папа досега обаче не е признавал публично, а още по-малко се е извинявал за ролята, която самите предишни папи са изиграли в предоставянето на европейските владетели на изрични правомощия да подчиняват и поробват "неверниците", информира БТА.

Първият в историята папа, роден в САЩ, чиято семейна история включва както роби, така и робовладелци, поднесе извинението в първата си енциклика „Magnifica Humanitas“ („Великолепното човечество“), която беше публикувана днес.

Мащабният манифест е посветен на опазването на човечеството в епоха на нарастваща зависимост от изкуствения интелект. Папата повдигна въпроса за трансатлантическата търговия с роби във връзка с това, което той нарече новите форми на робство и колониализъм, подхранвани от цифровата революция, като например нерегулирания труд, необходим за добив на редки минерали, нужни за чипове за изкуствен интелект.

По този начин папа Лъв Четиринадесети отговори на десетилетия призиви от страна на чернокожи американски католици, активисти и учени към Светия престол да изкупи вината си за собствената си роля в търговията с хора от колониалната епоха.

"Невъзможно е да не изпитваме дълбока скръб, когато размишляваме върху огромното страдание и унижение, понесени от толкова много хора, в ярък контраст с тяхното неизмеримо достойнство като личности, безкрайно обичани от Господа", написа папата американец и добави: "Затова, от името на Църквата, искрено моля за прошка".

Ватиканът твърди, че винаги се е застъпвал за достойнството на всички хора като деца на Бога. Поредица от ватикански директиви от 15-ти век обаче дават право на португалските владетели да завладяват Африка и Америка и да поробват нехристияните, посочва Ройтерс.