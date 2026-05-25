Тръмп обвързва Авраамовите споразумения с мира с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще бъде задължително за страните, включително Катар, Пакистан, Египет, Йордания и Турция, да се присъединят към Авраамовите споразумения заедно като част от опитите за постигане на мирно споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че в събота е разговарял с лидерите на тези страни, както и на Саудитска Арбия и Бахрейн, които вече са подписали споразуменията за нормализиране на отношенията с Израел.

“Заявих, че след всичката работа, свършена от САЩ, за да се опитаме да сглобим този много сложен пъзел, е задължително всички тези страни едновременно да подпишат Авраамовите споразумения”, написа днес Тръмп в социалната си мрежа “Трут Соушъл”.

Американският президент заяви, че тези държави ще бъдат поласкани да приемат Иран като част от споразуменията, след като бъде постигната сделка за прекратяване на войната.

Тръмп също така каза, че преговорите с Иран “се развиват добре“, но не даде знак, че сключването на споразумение веднага е предстоящо.