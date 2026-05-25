Шефката на Националното разузнаване на САЩ напуска администрацията на Тръмп

В петък в администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп настъпи промяна. В писмо, адресирано до американския лидер, Тълси Габард, директорката на американското Национално разузнаване, обяви, че подава оставка по лични причини, припомнят световните агенции. От текста на писмото, публикувано и в Екс, стана ясно, че съпругът на Габард - Ейбрахам Уилямс, страда от рядка форма на рак на костите и че тя ще се оттегли от поста си, считано от 30 юни, за да подкрепи половинката си в тежката битка с онкологичното заболяване. Веднага след това президентът на САЩ написа в своята социална мрежа Трут соушъл, че Габард е свършила отлична работа и че ще липсва на всички, предаде Франс прес. Тръмп обаче добави, че Габард е в правото си да иска да подкрепи съпруга си в битката му с рака. Той пожела на Уилямс бързо възстановяване и съобщи, че временно изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване ще бъде Арън Лукас, който сега е главен заместник-директор на това ведомство, предаде БТА. Лукас е бивш офицер от ЦРУ и анализатор, работил в Съвета за национална сигурност по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, припомнят Ройтерс и Асошиейтед прес.

Коя е Тълси Габард

Тълси Габард е родена през 1981 г. в Лелоалоа на остров Тутуила, който е част от архипелага Американски Самоа. Тя е четвъртото от пет деца в семейството на Джералд Майкъл Габард, който е политик и е бил сенатор в Сената на Хавай. Когато Тълси Габард е на 2 години, семейството й се мести от Американски Самоа в Хавай, където е живяло и преди това. По бащина линия Тълси има самоански и европейски корени. Майка й е родена в щата Индиана, но е израснала в Мичиган, като постепенно започва да се интересува от хиндуизма и дава хиндуистки имена на всичките си деца. Името на Тълси Габард идва от санскритската дума „туласи“ за „свещен босилек“, а това растение от своя страна е асоциирано с хиндуистката богиня Туласи.

От малка Тълси Габард се интересува от бойни спортове, йога и сърф. През 2009 г. тя завършва Хавайския тихоокеански университет със степен бакалавър по бизнес администрация и с фокус върху международните бизнес дела.

Едва 21-годишна Тълси се впуска в политиката и е избрана за член на Конгреса на щата Хавай. Тогава тя става най-младата местна парламентаристка в историята на този щат, припомня Ей Би Си. На този пост тя остава обаче само две години и после се насочва към военната кариера. Постъпва в Хавайската национална гвардия, в която служи от 2003 г. до 2020 г. По време на 17-годишната си военна служба Габард е изпратена на мисия в Ирак от 2004 до 2005 г., където служи в медицинска военна част. След това преминава през тренировъчна програма за офицери и впоследствие е пратена на мисия в Кувейт от 2008 до 2009 г. През 2015 г. става майор. През 2020 г. преминава към американските резервисти и е пратена на мисия в Африканския рог.

През годините между военните задгранични мисии Габард е била и член на общинския съвет на Хонолулу, а през 2013 г. е избрана от Хавай в Камарата на представителите на американския Конгрес. Остава там до 2021 г., след като през 2019 г. обявява, че няма да се бори за преизбиране.

В началото на политическата си кариера Габард е от Демократическата партия. Тя дори е била и заместник-председател на партийния Национален комитет от 2013 до 2016 г. После се оттегля от този пост, за да подкрепи кандидатурата на демократа Бърни Сандърс за президент през 2016 г.

По време на мандата си в Конгреса на САЩ Габард си спечелва известност с категоричната си позиция срещу ислямисткия тероризъм в Близкия изток, но и със спорните си виждания относно войната в Сирия. Тя често пъти отправя критики към администрацията на Барак Обама, че не признава ислямисткия екстремизъм за основен враг на САЩ, отбелязва Ей Би Си. Но същевременно Габард изразява скептицизъм относно някои американски военни действия срещу силите на сирийския режим. През 2017 г. Габард пътува до Сирия, за да се срещне със сирийския президент Башар Асад, подпомаган по онова време от Русия и Иран в сирийската война, припомнят Франс прес, Ройтерс и Асошиейтед прес. Оттогава Габард отказва да определи Асад като "враг на САЩ", отбелязва Ей Би Си. "Враг на САЩ е някой, който застрашава нашата безопасност и сигурност", казва по онова време Габард. "Няма спор, че Башар Асад е брутален диктатор. Не се оспорва фактът, че той е използвал химически оръжия срещу своя народ", допълва тя. "Но искам да кажа, че реалността, с която се сблъскваме в тази страна е, че откакто САЩ започнаха да водят тайна война за смяна на режима в Сирия, животът на сирийския народ не се е подобрил", заявява Габард, визирайки подкрепата от страна на САЩ при администрацията на Обама за бунтовнически групировки, борещи се за свалянето на Асад.

Всичко това поражда полемика около личността на Габард. През 2020 г. тя се кандидатира за президент и по време на кампанията си за спечелване на кандидатпрезидентската номинация на Демократическата партия тя отново се противопоставя на военната намеса на САЩ в други страни, но потвърждава твърдата си позиция в борбата с тероризма. След като прекратява предизборната си кампания през март 2020 г., тя подкрепя кандидатурата за президент на Джо Байдън.

След приключване на мандата й на парламентарист в Камарата на представителите на Конгреса, Габард заема по-консервативни позиции относно абортите, правата на ЛГБТ общността, охраната на границите и имиграционните въпроси. През октомври 2022 г. напуска Демократическата партия заради различия между нея и демократите по редица социални и външнополитически въпроси. През август 2024 г. Габард подкрепя официално Доналд Тръмп за президент на САЩ по време на Конференцията на асоциацията на Националните гвардии на американските щати. Тя се присъединява към Републиканската партия през октомври 2024 г., припомнят световните агенции и Ей Би Си.

Решението на Тръмп да избере Габард за директор на Националното разузнаване на САЩ затвърди в края на 2024 г. убеждението, че той предпочита да избира лоялисти вместо професионалисти в съответната област, отбелязва Асошиейтед прес. Тръмп аргументира решението си с това, че Габард ще изпълнява задълженията си, проявявайки същия „безстрашен дух, който е проявила и през годините на бележитата си военна и политическа кариера“. Но е факт, че Габард е възприемана като аутсайдер за позицията, за което е номинирана. На поста неопитната в сферата на разузнаването Габард наследи Аврил Хейнс, която беше назначена на него през 2021 г. след години на работа в разузнаването и в системата на националната сигурност, отбелязва Асошиейтед прес. Като директор на Националното разузнаване Габард отговаря за 18 разузнавателни ведомства, припомня Ройтерс. Постът на директор на Националното разузнаване беше създаден след атентатите от 11 септември 2001 г., за да се координира по-добре работата на многото разузнавателни ведомства на САЩ, припомнят Ройтерс, Асошиейтед прес и Франс прес.

В последните години преди номинацията й на поста Габард породи полемика и с позициите си относно Русия и Украйна. Според нея руският президент Владимир Путин е имал основания да нахлуе в Украйна, припомня Франс прес. Малко след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Габард написа в Туитър (днес Екс), че „тази война и това страдание биха могли да бъдат избегнати, ако администрацията на Байдън и НАТО просто бяха отчели основателните безпокойства на Русия относно евентуалното присъединяване на Украйна в алианса“.

Но не бива да се забравя и, че през 2020 г. Габард разкритикува настоящия си работодател Тръмп заради неговата заповед за нанасяне на удар с дрон в Багдад, при който беше убит иранският генерал Касем Солеймани, водеща фигура в Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Тогава Габард заяви, че това е „незаконен и неконституционен военен акт“, отбелязва Франс прес.

Кой е съпругът на Тълси Габард

Съпругът на Тълси Габард, заради когото сега тя казва, че подава оставка, е кинодеец. Двойката се запознава през 2012 г. Уилямс снима видеата за предизборните кампании на Габард. Той произхожда от Хавайските острови и двамата с Габард се женят там през 2015 г., като церемонията им е хиндуистка, припомня Франс прес. Семейството няма деца и Габард споделя, че се опитва да зачене по ин витро.

Семейни ли са причините за оставката на Тълси Габард

Веднага след като Тълси Габард обяви, че подава оставка, в медиите се появиха информации, че всъщност тя е била тласната към тази стъпка, отбелязват Ройтерс, Асошиейтед прес и Франс прес. Незабавно, за да опровергае тези слухове, Дейвид Ингъл, говорител на Белия дом, заяви в Екс, че Габард напуска поста си само и единствено заради състоянието на съпруга си, припомнят Ройтерс и Асошиейтед прес.

Но според медийните информации през последните два месеца между Тръмп и Габард нещата не вървели. В миналото Тръмп също намекваше, че има разногласия с нея по отношение на подхода спрямо Иран, отбелязва Ройтерс. През март Тръмп заяви, че Габард е по-мека от него що се касае до начините, чрез които Иран ще бъде заставен да се откаже от ядрените си амбиции. През април няколко източници заявиха за Ройтерс, че Габард може да изгуби поста си при евентуални промени в администрацията на Тръмп. Според тях Тръмп е разпитал съюзници във Вашингтон какво мислят относно смяната на Габард на поста на ръководител на Националното разузнаване.

Габард, която е противник на американските интервенции в чужди войни, се озова в странно положение, когато САЩ се присъединиха към Израел на 28 февруари в операцията по нанасяне на удари срещу Иран, с което започна и войната в Иран, отбелязва Асошиейтед прес. През март Габард беше изслушана в Конгреса именно във връзка с този конфликт. Тогава нейните коментари пред членовете на Комисията по разузнаване в Сената бяха премерени и разтълкувани като предпазливо нежелание да подкрепи войната в Иран, посочва агенцията. В рамките на това изслушване Габард на няколко пъти избегна въпроси дали Белият дом е бил предупреден относно всички последствия от конфликта, в това число и как ще се отрази той на корабоплаването по ключовата морска артерия Ормузки проток. Преди това изслушване в Комисията по разузнаването на Сената на Конгреса Габард представи и писмено становище относно войната в Иран. В него тя казваше, че не е имало никакви усилия от страна на Иран да възстанови ядрените си способности след американо-израелските удари миналата година, за които се казваше, че са унищожили иранската ядрена програма, припомня Асошиейтед прес. Това изявление противоречеше на изказванията на Тръмп, който на няколко пъти заяви, че настоящата война в Иран е трябвало да бъде подета, заради непосредствена заплаха от страна на Ислямската република. По време на самото изслушване през март пред Комисията по разузнаване в Сената Габард не повтори устно изводите си от писменото си становище, припомня Си Ен Ен. Но тези изводи бяха достатъчни, за да се породи остра размяна на реплики между нея и сенаторите. Те я попитаха дали според нея Иран е представлявал заплаха за националната сигурност на САЩ и тя на няколко пъти отвърна, че Тръмп е взел решението за започване на кампанията от удари срещу Иран, а не тя. „Не е отговорност на разузнавателната общност да определя какво е или не е непосредствена заплаха“, заяви тогава Габард.

Малко след като встъпи в длъжност, Габард заяви по време на изслушване в Конгреса, че няма разузнавателни данни, които да говорят, че Иран иска да разработи ядрени оръжия. През юни миналата година Тръмп каза, че тя е грешала в тези свои оценки, припомнят още Асошиейтед прес и Ройтерс.

Не само Иран породи разногласия между Габард и Тръмп

Тълси Габард отсъстваше от дискусиите между Тръмп и негови съветници по сигурността, когато се обсъждаха важни въпроси, като например операцията за задържането на венецуелския президент Николас Мадуро, войната в Иран или пък Куба, коментира Ройтерс.

Освен това Тръмп не одобрявал и работата на създаденото от Тълси Габард специално звено, наречено Група за инициативи на директора на Националното разузнаване, припомня Ройтерс. Групата работи за разсекретяване на досиета, свързани с убийството на президента Джон Кенеди, разследва сигурността на машините за гласуване и проучва произхода на вируса на ковид.

Друг източник на напрежение между Тръмп и Габард е било нейното решение от миналия август да лиши 37 настоящи и бивши американски служители от правото им на достъп до строго секретни информации. Причината била, че те са разкрили името на служител на разузнаването, работещ под прикритие в задгранични операции, отбелязва Ройтерс.

Когато зае поста на Директор на националното разузнаване, Тълси Габард заяви, че иска да елиминира политизирането на разузнавателните служби, но всъщност тя бързо започна да използва поста си, за да подкрепя именно някои от най-политизираните твърдения на Тръмп, като например това, че той е спечелил изборите през 2020 г., но демократите са му откраднали победата, посочва Асошиейтед прес. В тази насока когато в щата Джорджия ФБР извърши претърсвания на офиси на изборните власти, Габард се появи там, въпреки че акцията не беше от нейните компетенции, които са в областта на външното разузнаване.

Габард също така е работила за подкопаване на резултатите от предходни разузнавателни разследвания за евентуални връзки на Тръмп с Русия, допълва агенцията.

През едната година на поста на директор на Националното разузнаване Тълси Габард следеше и процеса на извършване на големи съкращения в нейното ведомство и обмисляше големи промени на разузнавателните служби, което не се понрави на разузнавачите с дългогодишна кариера.

Преди Тълси Габард бяха случаите с Кристи Ноъм и Пам Бонди

Не само Тълси Габард напусна администрацията на Тръмп. Преди това бяха отстранени Кристи Ноъм, министър на вътрешната сигурност и Пам Бонди, министър на правосъдието.

Ноъм е родена през 1971 г. в Уотъртаун в Южна Дакота във фермерско семейство, което има норвежки корени. Завършва политически науки в Университета в Южна Дакота. После се занимава със семейната ферма. Като член на Републиканската партия е избрана в Камарата на представителите първо в регионалния парламент на Южна Дакота, а после в американския Конгрес. От 2019 г. беше губернатор на Южна Дакота. На този пост Ноъм си спечели национална известност по време на коронавирусната пандемия, когато отказа да наложи изискване на територията на нейния щат да се носят повсеместно маски. През април 2024 г. името на Кристи Ноъм започна да се споменава като евентуален кандидат за вицепрезидент на Тръмп. По това време тя сподели, че е застреляла кучето си, защото то било неконтролируемо. Това откровение породи национална полемика, тъй като в САЩ кучетата са предпочитани домашни любимци, посочва Франс прес.

Начело на министерството на вътрешната сигурност, в което работят над 260 000 души, Кристи Ноъм отговаряше за охраната на границите, за противодействие на терористичните заплахи, за киберсигурността и за борбата с незаконната миграция. Още преди да бъде номинирана за поста, Ноъм посети неколкократно американско-мексиканската граница, която тя нарече „военна зона“ заради притока на незаконни мигранти оттам, отбелязва Ройтерс. По времето, когато беше губернатор, тя изпрати и десетки служители на Националната гвардия на Южна Дакота да подпомогнат на управлявания от републикански губернатор щат Тексас в борбата му срещу незаконната миграция.

Именно борбата с незаконната миграция обаче породи много критики в САЩ след идването на власт на втората администрация на Тръмп, особено след като по време на операции срещу незаконните мигранти и протести срещу тези акции в Минеаполис бяха убити двама американски граждани. Това рефлектира върху репутацията на Ноъм като министър на вътрешната сигурност.

Ноъм беше критикувана и заради това, че нейното ведомство не успява да реагира адекватно на природните бедствия, припомня Асошиейтед прес.

Пам Бонди е родена през 1965 г. в Темпъл Терас във Флорида. Завършва право в Университета на Флорида, а после и докторантура в Юридическия факултет на Университета Стетсън във Флорида. Първоначално работи като адвокат, после е прокурор и говорител на прокуратурата на окръг Хилсбъроу във Флорида. Кандидатира се за главен прокурор на Флорида през 2010 г. Встъпва официално в длъжност през януари на следващата година. Бонди е първата жена, избрана за главен прокурор на този американски щат. Колеги на Бонди от Флорида я описват като мила и сърдечна, но предупреждават, че ако човек кръстоса шпаги с нея в съдебната зала, то тогава нещата загрубяват и по-добре нейните противници да си плюят на петите, посочва Си Ен Ен. През годините си на работа в съдебната система на Флорида Бонди е оспорвала здравната реформа на президента Барак Обама и е била яростен защитник на забраната във Флорида на еднополовите бракове. Тя се е борила и срещу медицинските заведения, известни в САЩ като „фабрики за хапчета“. Това са медицински практики, в които без достатъчно диагноза или документация се предписват болкоуспокояващи медикаменти, което допринася за опиоидната епидемия в САЩ. Бонди напуска поста на главен прокурор на Флорида през 2019 г. и започна работа за лобистката фирма „Балард партнърс“, която има дълбоки връзки с Тръмп. По време на първия процес в Конгреса за импийчмънт на Тръмп Бонди е била част от екипа му от защитници, посочва Си Ен Ен. През 2020 г. Бонди разпространяваше и неоснователни теории за изборни измами в Пенсилвания, припомня медията.

След около една година на поста на министър на правосъдието Пам Бонди беше отстранена тази пролет заради нарастващата полемика относно досиетата по случая с бизнесмена и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Документи по този казус бяха разсекретени и разкритията, които те съдържаха, разтърсиха не само САЩ, но и редица други страни, сред които Норвегия или Великобритания. Но се смята, че не всичко е било оповестено. Тази неяснота именно породи критики към ведомството на Бонди и съмнения относно действителните отношения на Тръмп или първата дама на САЩ с Епстийн.

Смята се, че Тръмп е бил недоволен от Пам Бонди и заради това, че тя не е задействала достатъчно бързо съдебни процедури срещу негови критици и съперници, когато той е пожелал да им бъдат повдигнати обвинения, посочва Ройтерс.

Кристи Ноъм, Пам Бонди и Тълси Габард бяха сред първите назначения, оповестени от Тръмп, след като той спечели президентските избори през 2024 г. Тези породиха надежди, че във втората администрация на Тръмп ще има по-голямо женско представителство. Сега тези три жени са заменени от мъже и женското представителство в администрацията на Тръмп се редуцира.

Случаят с Лори Чавес-Деремър

През април оставка подаде и министърката на труда Лори Чавес-Деремър, припомнят Си Ен Ен и Ройтерс. Тя беше назначена на поста едва през март 2025 г. доста след включването на гореспоменатото дамско трио в администрацията на Тръмп. Но за една година като министър на труда Чавес-Деремър успя да се забърка в редица полемики, обобщава Си Ен Ен. Първо нейни двама сътрудници бяха отстранени от министерството заради неправомерно поведение. После се появиха твърдения, че Чавес-Деремър имала сексуална връзка с член на екипа й по сигурността. След това се появиха и твърдения, че тя изпращала членове на персонала си да й купува алкохол и че представяла като командировки пътувания с лични цели, като например за концерти, спортни състезания и срещи с приятели и роднини в други щати. В хода на проверките по тези случаи се появиха и информации, че съпругът на министърката е поискал от член на персонала й да следи къде се намира тя и да го информира. А „Ню Йорк таймс“ пък написа, че съпругът на Чавес-Деремър е получил забрана да влиза в министерството на труда, след негово непристойно държание спрямо две служителки на ведомството.

Още една дама отсъства, но временно

Раздялата с ключови дамски фигури от администрацията на Тръмп съвпадна с временното отсъствие на още една дама от нея. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит излезе в отпуск по майчинство.

Левит е родена през 1997 г. в Аткинсън в Ню Хемпшър. Учи комуникации и политически науки в колежа „Сейнт Анселм“ в родния си щат. Докато е още колежанка, започва работа като стажантка в телевизия „Фокс нюз“ и в Белия дом по време на първия президентски мандат на Тръмп. През 2020 г. тя споделя пред „Политико“, че тези два стажа са й дали възможност да добие представа какво се случва реално в света на медиите, на журналистиката и на пресслужбите в различни ведомства. След като завършва колежа, Левит започва работа като служител на трудов договор в пресслужбата на Белия дом, където участва в писането на речите на Тръмп, а после е помощник говорител. След това започва работа като директор по комуникациите в екипа на парламентаристката Елиз Стефаник. През 2022 г. Левит се кандидатира за място в Камарата на представителите в Конгреса, но безуспешно, припомня Би Би Си. Преди година и половина обявявайки номинацията на Левит за говорител на Белия дом, Тръмп нарече младата жена „умна, упорита и доказала се като високоефективен експерт по комуникациите“. Той изрази увереност, че тя ще бъде "отлична като говорител и ще помогне посланията на Белия дом да достигнат до американския народ, докато новата администрация връща отново величието на Америка“, посочва Би Би Си. Като говорител на Белия дом на Левит се падна обаче трудната задача да внася яснота в обратите на мисълта на Тръмп. В този процес тя често влизаше в пререкание с журналисти, акредитирани да отразяват работата на Белия дом.

Половинката на Карълайн Левит, бизнесменът Никълъс Ричо, е с 32 години по-възрастен от нея. Двамата се ожениха през януари 2025 г., след като Левит роди на Ричо син през юли 2024 г. Малко след това Левит се върна на работа. Сега тя роди второто си дете – момиченце на име Вивиан, на 1 май.

Друга дама на ключов пост се бори с коварна болест

Друга влиятелна дама в администрацията на Тръмп – началничката на канцеларията му в Белия дом Сюзи Уайлс беше диагностицирана през март с рак на гърдата. Тогава Тръмп лично съобщи тази новина, но поясни, че Уайлс ще продължи да изпълнява задълженията си, докато се бори с коварната болест.

Сюзи Уайлс беше първата номинация, която Тръмп обяви още на следващия ден след победата си на президентските избори през ноември 2024 г. Уайлс беше и ръководител на предизборната му кампания. Като началник на канцеларията на Тръмп Уайлс стана първата жена, заемаща този пост в президентската администрация.

Уайлс е родена през май 1957 г. в Ню Джърси. Тя е едно от трите деца на американския футболист и телевизионен водещ Пат Съмърол. Завършва английска филология в Университета в Мериленд. След като се омъжва за Лани Уайлс, който е консултант на Републиканската партия, двамата се преместват във Флорида. Имат две деца и внуци. Кариерата си на стратег по успешни предизборни кампании Уайлс започва много отдавна. Тя е работила по президентската кампания на републиканеца Роналд Рейгън през 1980 г. В началото на кариерата си Уайлс работи за по-умерени представители на Републиканската партия. Тя например е била съветник на Джак Кемп, ревностен привърженик на свободната търговия, и на Тили Фаулър, която е смятана за умерена по редица въпроси, в това число и относно контрола върху огнестрелните оръжия. По-късно Уайлс започва да работи за по-борбени партийни фигури, някои от които стават съюзници на Тръмп. През 2010 г. Уайлс се присъединява към екипа на Рик Скот, по времето когато той е само бизнесмен с малък опит в политиката, но с големи политически амбиции. За седем месеца тя му помага да бъде избран за губернатор на щата Флорида. Сега Скот е американски сенатор. Уайлс работи и с Рон Десантис, на когото помага да спечели също губернаторския пост на Флорида. Десантис я описва като най-добрата в този бизнес. С Тръмп Уайлс се среща през 2015 г. и тя става ръководител на флоридския етап на неговата предизборна кампания за президентския пост през 2016 г. Резултатът от това сътрудничество е, че на изборите тогава Тръмп побеждава демократката Хилари Клинтън във Флорида. Уайлс е била и част от предизборния екип на Тръмп през 2020 г.

На поста на началник на канцеларията на Тръмп Уайлс има значителна власт в Белия дом. Тя решава кой да има достъп до президента. Уайлс е сравнително малко позната на широката общественост и си остава загадка за американците. Тя рядко дава интервюта. Някои я обрисуват като страховита, заради ледено й излъчване, дължащо се отчасти и на цвета на косата й и строгото й изражение. Оттам идва и прякорът й „Ледената кралица“. Други казват, че тя автоматично поражда респект със сдържаността си, проницателността си и умереността си.

В края на миналата година в поредица от разговори с журналист на „Венити феър“ Сюзи Уайлс отправи доста критики срещу представители на администрацията на Тръмп, в това число срещу президента и вицепрезидента, припомня Ройтерс. След това самата Уайлс заяви, че материалът, публикуван във „Венити феър“, е бил „тенденциозно оформена поръчкова атака“ срещу нея и срещу „най-великия президент, най-великия екип и срещу най-великия кабинет в историята“. Тя заяви, че в публикацията на изданието са пропуснати важни неща, представящи съответния контекст на съответното изказване и че думите ѝ са били подбрани избирателно, за да се изгради негативен наратив за Тръмп и хората от неговия екип, отбелязва Ройтерс.