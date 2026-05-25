Продължава тенденцията към намаляване на мигрантите в Австрия

Тенденцията към спад на броя на хората, потърсили убежище в Австрия, се запазва стабилна през първите четири месеца на годината, съобщи австрийското радио и телевизия. От януари до април включително са подадени 3397 молби, което е намаление с 45 процента в сравнение със същия период на 2025 г.

Молбите от новопостъпили лица са общо 1410, останалите са за деца, родени в страната. И тази година децата на възраст до 7 години са най-многобройната възрастова група в статистиката на молбите, пише БТА.

Най-многобройни са сирийците, но молбите от новопристигнали лица са малко на брой. През първите четири месеца най-много първоначални молби са постъпили от афганистанци.

Бавно намалява и натовареността на системата за основно подпомагане - в началото на май тя включва 48 281 души, което е с 4600 души по-малко в сравнение с началото на годината, като по-голямата част от тях са бежанци от Украйна. Непълнолетните лица без придружител, получаващи основно подпомагане, са 1126 души. От тази особено уязвима група през първите четири месеца от годината в Австрия са пристигнали 57 души, един от тях на възраст под 14 години. Най-често непълнолетните без придружител са от Сомалия.

През първите четири месеца за международната закрила и за предоставянето на убежище са издадени 5041 статута.

В писмено изявление министърът на вътрешните работи Герхард Карнер отчита тази тенденция като положителна.