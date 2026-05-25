Над 20 души са в болница след предполагаем досег с неизвестно вещество в Токио

Повече от 20 души са почувствали днес болки в гърлото в близост до луксозен универсален магазин в престижния търговски комплекс „Гинза Сикс“ (Ginza Six) в Токио, след като непознато лице е разпръснало неизвестно вещество, съобщиха представители на японската пожарна служба, цитирани от Асошиейтед прес.

Според пожарната 26 души в близост до търговския комплекс са се оплакали от внезапно възникнало възпаление на гърлото и неразположение, като всички с изключение на един са били откарани в болница. Според пожарната служба симптомите им са били леки, съобщи БТА.

Представители на пожарната и полицията в Токио заявиха, че се води разследване.

Японският в. „Йомиури“, който е с най-голям тираж в страната, съобщи, че полицията е открила следи от лютив спрей на мястото.

Десетки пожарни коли и линейки са пристигнали пред комплекса, а околните улици са били временно затворени.

На телевизионни кадри от мястото на инцидента се виждат пожарникари и служители в защитни костюми, които помагат на хората, като извеждат някои от тях от сградата.