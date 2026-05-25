Франция се тресе! Насилие и хранене до повръщане - мегаскандал със служители в десетки училища и градини

Властите разследват над 100 случая на малтретиране на малолетни от непедагогически персонал

Изнасилване, крясъци, блъскане и принуждаване да се яде до повръщане. Това са само част от шокиращите обвинения срещу училищни наблюдатели в десетки държавни детски градини и начални училища във Франция.

Мегаскандалът, който разтърси страната, накара парижката полиция да разследва над 100 твърдения за малтретиране, физическо насилие и изнасилване на деца на възраст от 3 г. от училищни наблюдатели по време на обедните почивки, следобедния сън и извънкласните дейности.

“Водим разследвания в 84 предучилищни заведения, около 20 начални училища и около 10 детски градини”, разкри главният прокурор на Париж Лор Бекюо.

Родителски организации обявиха, че

години наред

са се борили

твърденията им

да бъдат взети

на сериозно

Те допълниха, че пропуските в процеса на набиране на персонал и проверката на училищните наблюдатели са позволили злоупотребите да продължат.

“Това е огромен скандал. Държавната училищна система е източник на гордост в тази страна, но за съжаление във Франция днес не е възможно да се каже, че обществената служба гарантира безопасността на децата”, каза Флориан Ластел, адвокат на три парижки семейства, подали жалби заради предполагаемо малтретиране на децата им.

Училищните наблюдатели са непедагогически персонал. Те са възрастни, които отговарят за децата извън часовете, по време на обяд, в междучасията и извънкласните дейности, като понякога прекарват повече време с тях от преподавателите. Те не са наети директно от учебните заведения или министерството на образованието, а вместо това са назначени от кметството или местните власти. В доста от случаите тези служители са без обучение или професионални дипломи и все по-често на много от тях им се плаща на час. Детската градина е задължителна във Франция от тригодишна възраст, а училищните наставници са част от ежедневието на малките до 11 години.

Адвокатът Луи Кайе, който представлява две парижки семейства, подаде жалби през февруари заради предполагаемите изнасилвания на децата им в градини през 2025 г. В един от случаите тригодишно момиче е било изнасилено от наблюдател в западната част на Париж. При друго престъпление тригодишно момче е било изнасилено от същия служител, който е бил преместен в друго училище след оплаквания, че е упражнявал физическо насилие.

“Една сутрин тригодишното момче се разстроило толкова много пред училищните врати, отказвайки да влезе, че изпаднало в нещо като транс, а майка му се разплакала. Директорът трябвало да излезе, за да накара детето да влезе, като по това време нито той, нито майката знаели защо”, разказа още Кайе.

Адвокатът допълни, че децата страдат физически и психически от последиците от предполагаемото малтретиране.

“Това е ежедневно мъчение за родителите, които искат разследването да продължи напред, за да се установи мащабът на престъпленията”, каза Кай. Юристът смята, че

секторът на

училищните

наблюдения във

Франция е

“бедствие”

и “национална катастрофа”.

Следващата седмица в Париж започва делото срещу наблюдател, обвинен в сексуално насилие над пет деца на възраст между три и пет години в детска градина. Очаква се следващия месец произнасянето на присъда по друго дело срещу 47-годишен служител, обвинен в сексуално посегателство над девет 10-годишни момичета в Париж.

Новият кмет на френската столица Еманюел Грегоар задейства план на стойност 20 милиона евро за справяне с това, което той нарече “сериозна дисфункция” в системата за непедагогически персонал на града.

“Ако е имало колективна грешка, тя е била да се третират тези инциденти като изолирани, когато всъщност те сочат към системен риск и може би дори към системен кодекс на мълчание”, коментира Грегоар миналия месец.

Между януари и април кметството на Париж отстрани от работа 78 училищни наблюдатели, включително 31 заподозрени в сексуално насилие.

Грегоар, който разкри, че е бил сексуално малтретиран като дете от училищен наблюдател, е сформирал гражданско събрание, за да обсъди ролята на непедагогическия персонал в образованието.

“Френското общество отваря очите си за факта, че училището не е убежището, което си мислехме. Когато заведете дете на училище сутрин, то абсолютно не е защитено от административна дисфункция и педофилско поведение. Децата са изправени пред всякакви форми на насилие: от словесно и физическо до сексуално посегателство. Това е ужасяващо и поражда страх. Родителите са възмутени”, заяви член на родителска група #MeTooEcole.

“Имам клиенти, които са подали жалба преди месеци и все още не са се срещнали със следовател. Когато се обаждам в отдела за закрила на детето те казват, че съжаляват, но вече са затрупани и не могат да приемат повече жалби”, заяви Катлийн Тайеб, адвокат на няколко родители.

