Десноцентристите в Италия запазват контрола над Венеция и се очертава да отнемат Реджо Калабрия от левицата

Десноцентристите запазват контрола над Венеция и поемат контрола върху Реджо Калабрия на местните избори, произведени в над 700 населени места в Италия вчера и днес, предаде АНСА, като се позовава на екзит пол данни.

Вчера се гласуваше цял ден, а днес вотът продължи до 15 ч, съобщи БТА.

Във Венеция, главен град на областта Венето и в Реджо Калабрия, най-големия град в областта Калабрия, се водеха ключовите предизборни битки на тези избори. Във Венеция екзит пол данните показват, че води кандидатът на обединената десница Симоне Вентурини с между 47 и 51 процента. Кандидатът на обединената левица Андреа Мартела получава между 40 и 44 процента. В Реджо Калабрия води Франческо Каницаро, кандидат на десните, с 64-68 процента, следван от Доменико Баталя, кандидат на левицата, получаващ едва 21-25 процента.

Десноцентристите управляват Венеция от 11 години. Левоцентристите управляваха Реджо Калабрия от 2014 г. Венеция и Реджо Калабрия са центрове на едноименни провинции в областта Венето и областта Калабрия.

Екзит пол данните показват, че десноцентристите ще запазят и контрола над Арецо, друг център на едноименна провинция, а левоцентристите ще запазят контрола над провинциалните центрове Киети и Прато

В Салерно кандидат за кмет е бившият областен управител на областта Кампания, левоцентристът Виченцо де Лука, известен с критиките си срещу управлението на Джорджа Мелони. Според екзит пол данните той получава 56-60 процента.

Месина се очертава да отиде на балотаж, който ще бъде на 7 и на 8 юни, като там кандидатът на десноцентристите има лека преднина пред опонента си от левицата.

Гласуваше се в общо 18 провинциални центъра, от които 8 са управлявани досега от левоцентристите, 8 от десноцентристите, 1 от независим кмет и 1 от центрист.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че изходът от изборите няма да окаже влияние върху управлението на правителството й, чийто мандат изтича догодина през есента. Някои медии обаче възприемаха изборите като тест за управлението й след неуспеха на планираната от нея съдебна реформа, отхвърлена на референдум преди два месеца, отбелязва "Евронюз".