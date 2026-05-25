Песков: Армения ще загуби много атрактивната цена, която плаща за руски природен газ, ако ни обърне гръб

Кремъл предупреди днес, че Армения може да загуби "много атрактивната цена", която плаща за руски природен газ, ако обърне гръб на сближаването с Русия, предаде Ройтерс.

Армения е член на оглавяван от Русия икономически съюз и зависи силно от руските енергийни доставки. Но в последните години Ереван полага усилия за задълбочаване на връзките с Европейския съюз, в това число чрез приемане на закон за стартиране на процес за присъединяване към евроблока, пише БТА.

"Има една много, много привлекателна и повече от преференциална цена на руския газ“, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери, когато беше запитан за отношенията на Русия с Армения. „Но разбира се подобни условия няма да са на разположение за участници в други интеграционни рамки. Там структурирането на цените е напълно различно. То е пазарно базирано“, каза Песков.

Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че неговата страна няма интерес да влошава връзките си с Русия. „Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нашите нормални отношения“, заяви той пред журналисти днес в Ереван

Отношенията между Русия и Армения, в която има няколко руски военни бази, стават все по-напрегнати, след като Азербайджан си върна контрола върху Карабах през септември 2023 г., въпреки присъствието на руски миротворци там, отбелязва Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за цените на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, като заяви, че Ереван плаща 177,50 долара за 1000 кубически метра газ от Русия, който в Европа би струвал над 600 долара. „Разликата е огромна“, каза Путин.

Руският лидер също така заяви пред журналисти на 9 май, че би било „логично“ Армения да проведе референдум относно стремежите си за членство в ЕС.

През юни в Армения ще се проведат парламентарни избори, на които партията на Пашинян ще се изправи срещу редица опозиционни партии, много от които са проруски настроени.