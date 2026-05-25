Израелската армия издаде предупреждение за евакуация в 10 села в Южен Ливан.

Израелската армия издаде предупреждение за евакуация в над десет села в Южен Ливан преди планирана атака срещу проиранското движение “Хизбула”, въпреки влязлото в сила примирие, предаде Франс прес.
Арабскоговорящият говорител на израелската армия Авихай Адрае първоначално изброи десет селища, повечето разположение в района на Набатие, като каза, че армията е “принудена да действа със сила” срещу “Хизбула” “с оглед на нарушенията на примирието”, пише БТА.
След това той призова обитателите на жилищна сграда в Рашидие и две сгради в Бурж аш Шамали в района Тир да се евакуират.
Тези сгради “са използвани” от шиитското движение “Хизбула”, посочи говорителят.
Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток на 2 март, след като “Хизбула” атакува Израел в подкрепа на Иран, който стана цел на американско-израелска офанзива.
Въпреки влязлото в сила примирие между Израел и “Хизбула” на 17 април, двете страни ежедневно продължават да си разменят огън.