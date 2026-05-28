Апалачите крият литий за 500 млрд. смартфона и 130 млн. електромобила

Ново проучване на Геоложката служба на САЩ показва, че планинската верига съхранява 2,5 млн. тона от елемента, който е ключов за електрониката, военната и космическата индустрия

Апалачите крият огромни запаси от литий - достатъчни за производството на 500 милиарда мобилни телефона, 180 милиарда лаптопа или 130 милиона електрически превозни средства, сочи ново проучване на Геоложката служба на САЩ (USGS).

Регионът съдържа 2,5 милиона тона от ключовия елемент, който

би заменил вноса на литий в САЩ за 328 години

Следователно добивът в тази планинска система би могъл да намали американската зависимост от страни като Китай, Аржентина и Чили, но екологичните последици от това са неясни, пише сайтът “Лайф сайънс”.

Литиевите ресурси, разпръснати из източната част на САЩ от Алабама до Мейн, се намират основно в едрозърнести скали, наречени пегматити, съобщават геолози в две нови проучвания на Северните и Южните Апалачи.

“Това е първата оценка на литиевите ресурси в планинската верига”, казва Кристофър Холм-Денома, геолог-изследовател от USGS и съавтор на анализа за Северните Апалачи, публикуван в списание Natural Resources Research.

Литият е основен компонент в електрониката, военното оборудване и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. Използва се и в аерокосмическите сплави. Търсенето на литий за производство на батерии по-специално, се е увеличило рязко в САЩ през последните години, което подчертава голяма разлика между вътрешните доставки и нуждите, подчертава Холм-Денома.

“САЩ разполагат с едни от най-големите запаси от литий в света”, твърди изследователят, но повече от половината се внася”, защото в момента в страната има само една действаща литиева мина в Клейтън Вали, Невада. Много продукти, съдържащи литий, се произвеждат и в страни като Китай, което означава, че САЩ внасят както вграден литий, така и суровия ресурс.

Северните Апалачи – които включват части от Мейн, Ню Хемпшир, Върмонт, Ню Йорк, Масачузетс, Кънектикът, Роуд Айлънд, Пенсилвания, Ню Джърси и Делауеър – притежават около 990 000 тона литий, са установили геолозите. За да получат тази оценка, те анализирали геоложки карти, геохимични и геофизични данни, записи за минерални находища и тектоничната история на региона. Използвали също модел с глобален набор от данни за литиеви пегматити, за да симулират разпределението и размера на литиевите находища в изследваната област. Богатите на литий пегматити са относително малки находища.

Въпреки това, когато тези ресурси се сумират в целия регион, те представляват значително количество литий, смята Холм-Денома.

Проучването в Южните Апалачи, публикувано на 11 май, разкрива, че долната половина на древната планинска система – която обхваща части от Мериленд, Вирджиния, Северна Каролина, Южна Каролина, Джорджия, Тенеси и Алабама – съдържа приблизително 1,57 милиона тона литий.

Тези ресурси са концентрирани в Южна Каролина и Северна Каролина, където е осъществен първият мащабен добив на литиев пегматит в САЩ между 1942 и 90-те години на миналия век.

Богатите на литий пегматити са кристализирали от магма преди повече от 250 милиона години

по време на образуването на Апалачите. Индустриалният добив на тези находища обаче би включвал отваряне на гигантски ями и унищожаване на местообитанията на дивата природа, което би засегнало ландшафта и регионалното биоразнообразие.

Това би създало и вредно замърсяване поради отпадъчни продукти като течности и фино смлени скали, които могат да отделят микроелементи в земята и водните пътища.

Тежките машини, които биха били необходими за добив на твърди скали в Апалачите, биха изпомпвали огромни количества въглероден диоксид в атмосферата, а извличането на литий от тези скали би включвало токсични химикали и повече емисии на парникови газове. Климатичните промени прогресивно топят леда на Антарктида и след време появилата се отдолу твърда земя може да разпали конфликти за добив на редки метали. Снимка: Пиксабей

Топенето на леда в Антарктида може да доведе нова треска за редки метали

Под дебелата си ледена покривка Антарктида крие съкровища, чиито мащаби едва започват да се разкриват. Злато, сребро, мед, кобалт, желязо и платина: сърцето замръзналия континент гъмжи от метали, необходими за съвременните технологии. С повишаващите се температури, свързани с изменението на климата, този естествен свод започва да се разкрива.

Геоложкият феномен е по-сложен от простото топене на леда: самата Земя се издига, освобождавайки се от колосалната тежест на ледниците, които са я смачквали в продължение на хилядолетия. Земната кора започва бавно изкачване, процес, който учените наричат следледниково възстановяване. Резултатът: до 2300 г. ще се появят простори от суша, преначертавайки картата на континента. Но с това човечеството ще се изправи пред нови изкушения и ламтежи.

В проучване, публикувано в списание Nature Climate Change, изследователката Ерика Лукас от Калифорнийския университет в Санта Круз и нейният екип геофизици моделират появата на тези нови територии твърда земя. Прогнозите показват, че ако не ограничим драстично емисиите си, в най-лошия сценарий биха могли да се появят над 120 000 квадратни километра, излизаща от леда.

Проучване е първото, което включва фактори като покачване на морското равнище и дебелина на литосферата, за да предскаже точното местоположение на тези бъдещи сухоземни райони. “Тъй като в Антарктида се появява все повече земя без лед, държавите може да се заинтересуват повече от потенциала ѝ а минерални ресурси”, предсказва Лукас пред сайта Live Science. Това вече предизвиква тревога сред дипломати и природозащитници, които предчувстват отварянето на кутията на Пандора.

В момента Антарктида не принадлежи на никого. Договорът от 1959 г., допълнен от Мадридския протокол през 1991 г., утвърждава континента като светилище, посветено на научни изследвания. Следователно минното дело е строго забранено, но тази предпазна мярка не е постоянна. Клауза, позволяваща на подписалите държави да поискат преразглеждане на протокола още през 2048 г., ще им позволи да го направят. Изправени пред глобалния недостиг на редки дефицитни метали, изкушението да се наруши това екологично табу ще бъде огромно. Рискът е Антарктида да се превърне в арена на нова война за ресурси, където икономическите интереси имат предимство пред опазването на една от последните диви зони на планетата.

И все пак добивът на мед или злато на Южния полюс далеч няма да е лесен. Климатичните условия там остават изключително сурови, а логистичните разходи биха били огромни. За Тим Стивънс, професор по международно право в Университета в Сидни, тази трансформация парадоксално може да има обратния ефект на златна треска. “Континентът ще остане много трудна среда за добив на минерални ресурси”, обяснява той, предполагайки, че този екологичен шок би могъл да насърчи страните да засилят опазването на околната среда. Надеждите на учените са, че човечеството може би ще намери лъч мъдрост дотогава…