Тръмп влиза в болница

Очаква се във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп да премине третия си планов медицински преглед за последните 13 месеца, съобщава The Washington Post. Независими лекари заявяват, че продължават да имат съмнения относно здравето и физическата форма на близо 80-годишния президент.

Тръмп, най-възрастният президент, заемал този пост, ще посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд" за медицински и стоматологичен преглед, съобщи Белият дом по-рано този месец. Той посети „Уолтър Рийд" през април 2025 г. за годишния си медицински преглед и се върна там през октомври за това, което официалните лица определиха като „планово наблюдение". Това предизвика въпроси седмици наред относно диагнозата и процедурите на Тръмп, на които Белият дом многократно избягваше да отговори.

Почти три месеца след посещението Тръмп от Белия дом поясниха, че президентът е преминал компютърна томография. Лекарят му, Шон Барбабела, описа изследването като превантивно „за да се изключат окончателно всякакви сърдечно-съдови проблеми".

Макар Белият дом да разполага с денонощен медицински екип, който при необходимост може да се грижи за президента, болницата „Уолтър Рийд" разполага с апаратура за съвременна образна диагностика и други процедури. Според Белия дом Тръмп е бил на два прегледа при зъболекар във Флорида от януари насам, като представители на администрацията твърдят, че те са били с цел рутинно почистване и грижи.

Белият дом многократно е заявявал, че президентът е в „отлично здраве", включително в отговор на въпроси през уикенда, като се позовава на медицински доклади, изготвени от лекарите на Белия дом, включително един от октомври, в който се казва, че Тръмп „продължава да е в изключително добро здраве".

Здравето и физическата форма на Тръмп са в центъра на политическата му идентичност, отчасти защото президентът постоянно ги изтъква, опитвайки се да превърне постоянните съмнения относно възрастта му в предимство. Тръмп проведе кампанията си през 2023 и 2024 г., като изтъкваше своята енергичност, особено в сравнение с тогавашния президент Джо Байдън, редовно се хвалеше с резултатите си от когнитивни тестове, докато нападаше опонента си като го наричаше „Сънливия Джо".

Но като президент в напреднала възраст, той вече трябва да отговаря на някои от същите въпроси, които преследваха Байдън, а именно дали е психически и физически годен да изпълнява задълженията на главнокомандващ. Независими лекари задават въпроси защо ръцете на Тръмп са с многобройни синини, защо краката му са подути и дали периодичната му сънливост е признак за по-сериозен проблем, като заявяват, че обясненията на Белия дом им се струват недостатъчни.

„Белият дом просто не изглежда да иска да признае някакво физическо неразположение, но възрастните хора развиват медицински проблеми, а той е на почти 80 години. Просто изглежда, че липсва искреност от страна на Белия дом", каза Джонатан Райнер, дългогодишен кардиолог на бившия вицепрезидент Дик Чейни.

Все по-голяма част от обществеността също има съмнения. Проучване на Washington Post-ABC News-Ipsos, проведено миналия месец, установи, че 40 процента от американците смятат, че Тръмп притежава умствената острота, необходима за президентската длъжност, което е спад от 47 процента от септември миналата година. 44% от американците смятат, че Тръмп е в добро физическо здраве, за да изпълнява задълженията си, което е спад от 54 процента от септември миналата година.

От президентите не се изисква да разкриват медицинските си досиета, въпреки че ежегодните посещения в болницата „Уолтър Рийд" се превърнаха в съвременна традиция. Някои законодатели призоваха за по-строг контрол върху държавните глави, като например създаването на независима комисия, която да оценява здравословното състояние на президента.

Освен че се хвали с физическото си здраве, Тръмп редовно изтъква резултатите си от когнитивни тестове, като настоява, че те потвърждават неговата физическа форма. Той повтори твърденията си за когнитивните си резултати съвсем наскоро по време на предизборно събрание в петък.

Той също така се позовава на предишни диагнози от лекарите си, включително конгресменът Рони Джаксън, който беше личен лекар в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп. Американският президент заяви, че Джаксън му е казал, че е по-здрав от предшествениците му Барак Обама и Джордж У. Буш, и двамата от които са били с поне 15 години по-млади от Тръмп, когато за първи път са встъпили в длъжност. Двамата бивши президенти също са имали постоянни тренировъчни режими, което контрастира с Тръмп, който избягва физическите упражнения, с изключение на голфа.

„Просто ми пука, че той беше моят лекар и каза, че съм най-здравият човек, когото някога е виждал", каза Тръмп през февруари.

Тръмп и някои от най-близките му сътрудници, като министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши и Мехмет Оз, често се шегуват с вниманието, което се обръща на здравето на президента.

„Д-р Оз прегледа медицинските му документи и каза, че той има най-високото ниво на тестостерон, което някога е виждал при човек над 70 години", заяви Кенеди тази година в подкаст с бившата служителка на Белия дом Кейти Милър.

В знак за това колко сериозно Белият дом е подходил към въпроса, прессекретарката Каролин Ливит лично се е занимавала с въпросите за здравето на президента, преди да излезе в отпуск по майчинство този месец. Тръмп също е говорил директно с някои репортери, които са проследявали историите за неговата физическа форма.

Белият дом става все по-агресивен, когато се разпространяват слухове за здравето на Тръмп, които понякога съвпадат с периоди, в които президентът внезапно редуцира публичното си присъствие.

В началото на април стотици хиляди потребители в социалните мрежи разпространиха твърдения, че Тръмп е бил откаран в болницата „Уолтър Рийд", което предизвика гнева на представители на Белия дом, които заявиха, че всъщност президентът е бил изолиран, за да наблюдава спасителните операции в Иран.

Впоследствие Белият дом създаде дигитална „Стена на срама", в която се критикуваха влиятелни фигури в социалните мрежи, подхранили твърденията за посещение в болница. Страницата включваше и репортери и новинарски организации, които просто бяха отбелязали факти за ситуацията, като например, че Тръмп все още не се е появил публично.

„Реакцията беше оправдана, защото това беше явно организирана кампания за дезинформация, разпространявана от леви профили", заяви Лийвит пред „Вашингтон пост" в изявление миналия месец.

„Разпространяването на неверни и клеветнически дезинформации за президента е опасно и Белият дом винаги ще държи хората отговорни за техните груби лъжи", допълни тя.

Тръмп е бил жертва на дезинформация, заяви Катлийн Хол Джеймисън, директор на Центъра за публична политика „Аненберг" в Университета на Пенсилвания. Тя е изследвала как се разпространява дезинформацията.

"Президентът също е допринесъл за това. Конспиративните теории могат да се окажат верни", каза тя, като намекна за това как политическата кариера на Тръмп е била засенчена от въпроси относно здравето му, някои от които той сам е предизвикал.

„Напълно възможно е необяснимите отсъствия да заслужават разследване", посочи Джеймисън.

В интервюта няколко лекари, лекували президенти и други висши лица, заявиха, че са започнали да се съмняват в процедурата на Белия дом за оповестяване на информация относно Тръмп, като някои изразиха съмнения и по отношение на Байдън.

„След десетилетие на заблуди, измами, отричания или забавяния от страна на администрациите и лекарите от Белия дом по отношение на президентските оценки, очакванията ми са доста ниски", каза Джефри Кулман, който е бил лекар на бившите президенти Бил Клинтън, Джордж У. Буш и Обама.

„Надявам се поне да са прозрачни и честни", посочи той.

В интервюта за The Post Кулман и други лекари изброиха няколко въпроса, на които обръщат внимание, докато Тръмп се готви за поредното си посещение в болницата „Уолтър Рийд".

Тръмп се похвали с резултатите си от теста Montreal Cognitive Assessment, който се използва за скрининг на деменция или когнитивен дефицит. Президентът заяви, че е бил подтикнат да се подложи на теста по време на първия си мандат поради постоянните въпроси относно психическото му здраве.

„Не ме притеснява да ме наричат блестящ, абсолютен тираничен диктатор, но не искам да ме наричат глупав", заяви той на митинг в петък. Той добави, че „всички президенти и кандидати за вицепрезиденти трябва да бъдат задължени да се подлагат на когнитивен тест и тест за интелигентност", като твърди, че ще се представи по-добре от Обама и Байдън.

Демократите многократно призоваваха Тръмп да се подложи на независима медицинска оценка, позовавайки се на понякога шокиращите му изявления, включително неотдавнашната му заплаха да унищожи цивилизацията на Иран. Някои лекари казват, че предвид възрастта на президента, са оправдани и допълнителни когнитивни тестове.

„В допълнение към когнитивния скрининг тест, той може да се нуждае от допълнително изследване на когнитивните си изпълнителни функции, тъй като знаем, че при 80-годишните хора се наблюдава спад в паметта, мисленето, скоростта на обработка на информацията и пространствената визуализация", каза Кулман, който подробно описа опита си в лечението на президенти в книгата Transforming Presidential Healthcare.

Райнер заяви, че е бил загрижен за видимо подутите крака на президента, които са започнали да се забелязват още миналото лято. През юли миналата година Белият дом съобщи, че Тръмп е развил хронична венозна недостатъчност - леко, но хронично заболяване, свързано с възрастта му, което е рядък случай на признаване на здравословен проблем на президента.

Райнер отбеляза, че в медицинския доклад на Тръмп от април 2025 г. не се споменава нищо за това състояние. Ако то е съществувало по това време, това повдига въпроса дали лекарите са пропуснали или не са разкрили диагнозата, каза той.

От друга страна, ако краката на Тръмп са се подули в седмиците след прегледа през април, това би сочило състояние, наречено остър оток. КАДЪР: Екс/@WILLDYE4U

„Това обикновено налага задълбочено изследване, за да се изключи наличието на състояния като застойна сърдечна недостатъчност", каза Райнер.

В медицинския доклад на президента от октомври не се споменава нищо за това състояние.

Белият дом заяви, че честите синини по ръцете на Тръмп не са признак за по-сериозно заболяване, като обясни това с ежедневния му прием на аспирин и честите ръкувания. Yikes -- Donald Trump's mangled hand was photographed today!



What’s up with his hand?



(AFP via Getty) pic.twitter.com/lEKmLPBoA0 — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) May 19, 2026

Райнер заяви, че не намира тези обяснения за достоверни.

„Ако приемате прекалено много аспирин, вероятно бихте намалили дозата. Затова това обяснение не ми се струва много логично. От време на време сме виждали подобна синина на лявата му ръка, а се съмнявам, че той се здрависва с лявата ръка", каза Райнер.

С наближаването на 80-ия му рожден ден служителите на Байдън внесоха промени в ежедневието му, като например пренасрочване на събитията за средата на деня, вместо за вечерта, и използване на по-къси стъпала при качването в Air Force One.

Попитани през уикенда дали Белият дом е направил някакви промени с оглед на възрастта на Тръмп, служителите отговориха, че не са били необходими никакви адаптации.

Последният медицински преглед на Тръмп във „Уолтър Рийд" миналата година беше безпрецедентен за съвременната практика, тъй като обикновено президентите посещават болницата само веднъж годишно, освен ако не се налага спешно лечение. Почти три месеца след посещението и след като първоначално беше съобщил на репортерите, че е преминал магнитно-резонансна томография, Тръмп и Белият дом уточниха, че президентът е преминал компютърна томография като част от прегледа.

Лекарите попитаха дали Белият дом не крие други важни констатации, като например дали Тръмп е посещавал болницата тайно.

„Той никога не е посещавал болницата „Уолтър Рийд" тайно", заяви Ливит пред The Post миналия месец.