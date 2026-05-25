Марко Рубио и съпругата му посетиха Тадж Махал

В рамките на визитата си в Индия американският дипломат номер едно Марко Рубио и неговата съпруга Джанет посетиха една от основните туристически атракции в страната мавзолея Тадж Махал в Агра, предаде Франс прес.

Рубио нарече "едно от чудесата на света" емблематичния архитектурен шедьовър от бял мрамор, построен през 17-и век. "Мисля, че е важно да се покаже уважение към културата на страните, които посещаваме“, допълни Рубио, предаде БТА.

Въпреки температури от 40 градуса по Целзий семейство Рубио позира за снимки на пейката, на която през 1992 г. принцеса Даяна позира за снимка, станала после прочута.

Рубио обясни на журналистите, че днешният ден от натоварената му програма в Индия, е предвиден за почивка и той се възползва от това.

Утре Рубио трябва да се върне в Делхи за среща на министерско ниво на страните от формата КУАД, включващ освен САЩ и Австралия, Япония и Индия.

По време на деня за почивка в Индия Рубио позира с групата „Вилидж пийпъл“, които имаха изява в Делхи вчера по време на гала събитие, посветено на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Песента на групата "YMCA" редовно се използва от Доналд Тръмп по време на предизборните му прояви.

След визитата на Тадж Махал Рубио и съпругата му отлетяха за Джайпур, преди да се върнат за срещата на КУАД утре в Делхи.