ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4 танкера са преминали през Ормузкия проток и са с...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22915543 www.24chasa.bg

Марко Рубио и съпругата му посетиха Тадж Махал

936
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

В рамките на визитата си в Индия американският дипломат номер едно Марко Рубио и неговата съпруга Джанет посетиха една от основните туристически атракции в страната мавзолея Тадж Махал в Агра, предаде Франс прес.

Рубио нарече "едно от чудесата на света" емблематичния архитектурен шедьовър от бял мрамор, построен през 17-и век. "Мисля, че е важно да се покаже уважение към културата на страните, които посещаваме“, допълни Рубио, предаде БТА.

Въпреки температури от 40 градуса по Целзий семейство Рубио позира за снимки на пейката, на която през 1992 г. принцеса Даяна позира за снимка, станала после прочута.

Рубио обясни на журналистите, че днешният ден от натоварената му програма в Индия, е предвиден за почивка и той се възползва от това.

Утре Рубио трябва да се върне в Делхи за среща на министерско ниво на страните от формата КУАД, включващ освен САЩ и Австралия, Япония и Индия.

По време на деня за почивка в Индия Рубио позира с групата „Вилидж пийпъл“, които имаха изява в Делхи вчера по време на гала събитие, посветено на 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. Песента на групата "YMCA" редовно се използва от Доналд Тръмп по време на предизборните му прояви.

След визитата на Тадж Махал Рубио и съпругата му отлетяха за Джайпур, преди да се върнат за срещата на КУАД утре в Делхи.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)