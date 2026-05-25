Руски православен духовник отрече да има връзка с бяло вещество, открито в колата му

Бивш висш духовник от Руската православна църква заяви днес, че чешката полиция е открила малки контейнери с бяло вещество в колата му при претърсване, проведено ден по-рано, като отрече да има каквато и да било връзка с тези предмети, предаде Ройтерс.

Митрополит Иларион, чието светско име е Григорий Алфеев и който е отговарял за външните отношения на Руската православна църква от 2009 г. до 2022 г., обвини полицията, че не е спазила правилната процедура при претърсването в Чехия и призова за независимо разследване, пише БТА.

Според изявление в Телеграм той също така „категорично отрича всякакво участие в незаконното притежание на забранени вещества и смята случилото се за „провокация“.

Полицията не е информирала митрополит Иларион защо колата му е била спряна за проверка и не му е позволила да присъства на претърсването, се казва още в публикацията.

В изявлението се посочва, че инцидентът е бил предшестван от дълъг период на натиск върху митрополит Иларион и православната общност, на която той служи в чешкия град Карлови Вари, включително анонимни и понякога заплашващи с насилие закани.

Говорителка на Националния център за борба с наркотиците на чешката полиция заяви, че агенцията е извършила претърсване след анонимен сигнал, без да коментира директно дали е било намерено някакво вещество.