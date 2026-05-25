Вучич задълбочава връзките си с Китай, докато е под натиск от протести в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич задълбочи връзките си с Китай днес по време на посещение в Пекин, докато е под натиск от антиправителствени протести в Сърбия, включително голям митинг, който предизвика сблъсъци през уикенда, предаде Асошиейтед прес.

След среща с китайския президент Си Цзинпин двамата лидери присъстваха на подписването на повече от 20 споразумения за сътрудничество, обхващащи области като политика, търговия, технологии и образование, съобщи Китайската държавна телевизия. По време на разговорите си Си каза на Вучич, че техните страни трябва да засилят обмена и сътрудничеството си, за да издигнат всеобхватното си стратегическо партньорство на нови висоти, предаде БТА.

„Китай подкрепя Сърбия в продължаването ѝ по път на развитие, който отговаря на нейните национални условия, и е готов да засили обмена си на опит в управлението със Сърбия“, цитира думите на Си Китайската държавна телевизия, пише АП.

Си също така каза, че двете страни трябва да разширят сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, цифровата икономика и зелената енергия, за да развият нови двигатели на растеж.

В съвместно изявление, публикувано от Синхуа, Китай и Сърбия заявиха, че страните не трябва да политизират въпросите, свързани с правата на човека, че двете нации ще насърчават суверенното равенство, че ще практикуват мултилатерализм и че ще спазват международното върховенство на закона.

Според Китайската държавна телевизия Вучич е заявил, че Сърбия отдава голямо значение на развитието на отношенията с Китай и непоколебимо подкрепя основните интереси на Китай.

Си награди Вучич с Орден на приятелството.

Вучич, който започна петдневното си държавно посещение в Китай вчера, е изправен пред политически натиск в страната си. След огромния антиправителствен митинг в събота, на който присъстваха десетки хиляди негови опоненти в сръбската столица Белград, избухнаха сблъсъци между групи протестиращи и полиция за борба с безредиците.

Вучич се стреми да ограничи масовите демонстрации, които разклатиха твърдолинейното му управление в Сърбия, отбелязва АП. Големи тълпи в събота обаче намекват, че несъгласието продължава повече от година, след като протестите за първи път започнаха с искане за отговорност за смъртоносното срутване на козирката на жп гара през ноември 2024 г.

Трагедията се превърна в център на по-широко недоволство от управлението на Сърбия и доведе до нарастващи обществени искания за прозрачност в засегнатата от корупция страна, която осъществи бърза серия от големи инфраструктурни проекти, предимно с китайски компании, припомня агенцията.

Сърбия официално се стреми към членство в Европейския съюз, но насърчава връзките си с Русия и Китай. В статия на Вучич, публикувана от вестник „Саут чайна морнинг пост“ (South China Morning Post) вчера, той заяви, че дискусиите за Китай в Европа „твърде често са замъглени от подозрение и стратегическо безпокойство“.

„Разбирам, че всяка голяма политическа общност трябва да пази бъдещето си, но вярвам, че Европа трябва да се обръща към Китай не със страх и подозрение, а с увереност и сериозна, отворена готовност за сътрудничество“, пише той в статията.