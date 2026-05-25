Журналистически федерации осъждат руските удари по Киев и по офиси на медии

Международната федерация на журналистите и Европейската федерация на журналистите осъдиха мащабната руска атака срещу Киев в нощта на 24 май, при която бяха нанесени щети на медийни обекти и пострадаха журналисти и техните семейства, предаде Укринформ, пише БТА.

Двете федерации изразяват солидарност с украинските журналисти и призовават международната общност да потърси сметка на извършителите на атаките, които разрушават гражданска инфраструктура, включително медийни обекти в Украйна.

Поне шест медии и редакции вече са съобщили за щети по своите офиси в Киев. Сред пострадалите при руските удари има и журналисти, както и членове на техните семейства.

Двете журналистически федерации категорично осъждат тези атаки срещу гражданска и медийна инфраструктура. „Безразборните атаки с ракети и дронове, засягащи журналисти и редакции, представляват поредно посегателство срещу условията, необходими за независима журналистика и правото на обществото на достъп до информация“, заявиха генералният секретар на МЖФ Антони Беланже и генералният секретар на ЕЖФ Рикардо Гутиерес. „Изразяваме пълна солидарност с нашите украински колеги и призоваваме за търсене на отговорност за руските престъпления, извършени срещу журналисти и медии“, допълват те.

Сред засегнатите от ударите медии са киевското бюро на „Дойче веле“, студиото на германската обществена телевизия А Ар Де, редакцията на „Реална газета“, украинската независима информационна агенция УНИАН, онлайн медийният проект „Шелтър“ и редакцията на „Грати“.