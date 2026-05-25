15 ранени след дерайлиране на трамвай в Белград (Видео)

Петнадесет души, включително две деца и ватман, са ранени след дерайлиране на трамвай в Белград, предаде сръбската държавна телевизия РТС, предаде БТА.

Трамваят се е движил по линия 5 в сръбската столица и е дерайлирал на ъгъла на улиците „Цар Душан“ и „Книджанинова“ в квартала Дорчол, след което се е ударил в близка сграда.

Двете деца са изпратени за лечение в детска болница.

Дежурен прокурор е разпоредил изземане на кадри от камери за видеонаблюдение в района, показания на пътници и свидетели, както и спешен технически преглед на трамвая, съобщиха от прокуратурата в Белград, цитирани от РТС.