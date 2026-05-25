Жителите на белгийски град са евакуирани поради опасност от експлозия в горяща сграда

Жителите на белгийския град Тюбиз, живеещи в близост до горящ текстилен склад в града, намиращ се недалече от Брюксел, днес са били евакуирани от домовете им поради значителна опасност от експлозия на съхранявани наблизо газови бутилки, съобщи по местното радио кметът на града Самуел д'Орацио, цитиран от Ройтерс.

На другите жители на Тюбиз е било казано да останат у дома със затворени врати и прозорци поради токсичния дим, образувал се от пожара, обяви градската управа на уебсайта си, пише БТА.

„В момента евакуираме всички по улицата, тъй като има значителен риск от експлозия за близките къщи поради намиращите се вътре в сградата газови бутилки“, каза кметът. По думите му властите измерват токсичността на гъстия черен дим.

Предупреждението да се държат вратите и прозорците затворени бе разширено и за хората, живеещи в по-широка зона на запад от Брюксел, тъй като токсичните изпарения се разпространяват в района.