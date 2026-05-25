Гореща вълна измъчва Франция

Във Франция продължава горещата вълна, засегнала основно западната част на страната и парижкия регион, предаде Франс прес.

За 8 департамента е издаден за утре оранжев код за опасно горещо време.

Днес 18 департамента в Западна Франция и в района на Париж бяха под жълт код за големи горещини, пише БТА.

Метеоролозите предупреждаваха, че днес температурите може да достигнат 35 градуса по Целзий в Бретан и 36 и дори 37 градуса по Целзий в южната част на страната.

Заради горещините 28-годишна жена почина по време на спортна проява в Лион. В Париж мъж на 53-години е починал от сърдечен удар докато е тичал насред горещото време.