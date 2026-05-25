Датската кралица Маргрете II отново в болница заради падане

Датската кралица Магрете Втора беше приета в болница заради падане, при което е получила хематом в тазобедрената област, предаде Франс прес.

Маргрете Втора, която е на 86 години и която преди две години абдикира в полза на сина си, е била подложена на изследване със скенер, пише БТА.

Новият прием в болница на кралицата последва нейна хоспитализация от средата на май за ангиопластика.

В последните години Маргрете Втора, която е много популярна в Дания заради това че модернизира монархията, има редица здравословни проблеми. През 2023 г. тя се подложи на тежка операция на гърба и това я накара да абдикира.