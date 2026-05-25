Бивш испански премиер призова за предсрочни парламентарни избори

Бившият испански премиер, социалистът Фелипе Гонсалес призова за предсрочни парламентарни избори, няколко дни след като правосъдието повдигна обвинения срещу един от неговите наследници, Хосе Луис Родригес Сапатеро заради търговия с влияние — първи подобен случай в Испания, предаде Франс прес.

Следващите редовни избори в страната са планирани за 2027 г., а настоящият премиер Педро Санчес, също социалист като Гонсалес и Сапатеро, досега отхвърля всички призиви на опозицията от десницата и крайната десница за предсрочен вот.

„Трябва да има избори тази година“, заяви обаче Фелипе Гонсалес, ръководил правителството на Испания между 1982 и 1996 г., по време на среща с предприемачи.

Това публично изявление идва по-малко от седмица след като съдебната система повдигна обвинения срещу Хосе Луис Родригес Сапатеро, разследван за търговия с влияние в рамките на план за спасяване през 2021 г. на малка авиокомпания. Сапатеро отрича обвиненията.

Гонсалес днес призова за спазване на „презумпцията за невинност“, но каза, че очаква „обяснения“ от Сапатеро, който беше премиер на Испания между 2004 и 2011 г.

От своя страна Педро Санчес, който е на власт от 2018 г., миналата седмица изрази „пълната си подкрепа“ за своя предшественик от левицата.

„Ще има избори през 2027 г., и ако испанците го желаят, ние ще останем на власт“, заяви той в парламента, цитиран от БТА.

В събота десетки хиляди испанци излязоха по улиците на Мадрид по време на демонстрация, подкрепена от дясната Народна партия и крайнодясната „Вокс“, с искане за оставката му и обвинения в корупция.

Братът на премиера - Давид Санчес, трябва да бъде съден от четвъртък за търговия с влияние, а съпругата на Педро Санчес - Бегоня Гомес, е обект на разследване по друго дело за корупция. Премиерът отхвърля тези производства срещу семейството му като политически мотивирани.