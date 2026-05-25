Вучич: Сърбия има твърда подкрепа от Китай за запазване на териториалната й цялост

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че Сърбия има подкрепата на Китай за запазване на териториалната ѝ цялост, като допълни, че тази подкрепа е „твърда, ясна, недвусмислена и непоколебима“, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

„Споменах днес и говорихме за Косово: твърда подкрепа на Китай за запазване на териториалната цялост на Сърбия и Косово и Метохия в рамките на Сърбия. Твърда, ясна, недвусмислена и непоколебима. Както и нашата подкрепа за териториалната цялост на Китай или принципа „един Китай“ (...). Има силна и взаимна подкрепа по всички въпроси в съответствие с нормите на международното публично право и Устава на Организацията на обединените нации“, каза Вучич пред репортери в Пекин, когато беше попитан дали е обсъждал с президента Си Цзинпин въпроса за Косово и за съюза в областта на отбраната в региона.

През март миналата година министрите на отбраната на Албания, Косово и Хърватия подписаха в Тирана съвместна декларация за сътрудничество в областта на отбраната.

Той заяви още, че посещението му в Китай е привлякло голямо медийно внимание в тази страна, като заяви, че посещението му на Великата китайска стена „днес е де факто почти единствената новина“.

Вучич също така посочи, че китайската автомобилна индустрия е много напреднала и че се надява скоро такива автомобилни компании да бъдат видени и в Сърбия.

Помолен от журналисти да коментира доклада на Държавния департамент на САЩ, в който се споменават Западните Балкани и Сърбия, както и частта от него, в която се казва, че „злонамереното влияние на Русия и Китай“ трябва да бъде отклонено, Вучич заяви, че Сърбия уважава това, което Държавният департамент прави и че ще продължи сътрудничеството си със САЩ, но и че няма да се откаже от позицията си.