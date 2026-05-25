6-годишно момиче и жена са убити при израелски удар в Газа

Израелски въздушен удар срещу палатка в ивицата Газа днес уби двама души, сред които шестгодишно момиче, и рани други 17, включително и деца, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на палестинските здравни власти.

Медиците заявиха, че израелският удар срещу палатка в лагер за разселени семейства в района Мауаси в Хан Юнис в южната част на анклава, е убита шестгодишната Менатала Абу Либда и 31-годишната Ханан Махмуд, предаде БТА.

Атаката е извършена с два хеликоптера, съобщиха очевидци.

Израелската армия до момента не е коментирала нападението.

Примирието от октомври, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, не спря израелските атаки в Газа, докато непреките преговори между Израел и “Хамас” за прилагане на втората фаза от споразумението, включваща разоръжаване на въоръжената групировка и изтегляне на израелската армия, са в застой.

След примирието Израел продължи да контролира повече от половината от Газа, докато под контрола на “Хамас” е тясна ивица по крайбрежието.

Около 900 палестинци са убити при израелски удари след влизане в сила на примирието, според здравните власти в Газа, които не отчитат колко от тях са въоръжени бойци и колко са мирни граждани.

Четирима израелски войници са убитите в Газа през същия период, уточни израелската армия.

“Хамас” не разкрива данни за жертвите сред редиците си.

Израел заяви, че ударите след примирието са имали за цел да предотвратят атаки и да попречат на хора да се приближават до линията на контрол с “Хамас”.