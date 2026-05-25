Руската централна банка е подала жалба в Европейския съд за оспорване на европейски регламент

Руската централна банка съобщи днес, че е подала втора жалба до Общия съд на Европейския съюз за оспорване на регламент на ЕС, който позволява използването на замразени руски държавни активи за изплащане на заемите на ЕС към Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Регламентът, от 24 февруари 2026 г., предвижда заемът на ЕС за Украйна да бъде изплатен само когато Украйна получи репарации от Русия за инвазията през 2022 г., като същевременно ЕС си запазва правото да използва замразените руски активи за изплащане на украинския дълг.

Руската централна банка изчислява, че около 300 милиарда долара руски държавни средства са замразени от западни държави. По-голямата част от тях се намират в Европа и се съхраняват в белгийския депозитар „Юроклиър“.

През март миналата година банката оспори решение от декември 2025 г., с което активите ѝ в Европа бяха замразени за неопределено време, като заяви, че мярката е била въведена със „сериозни процедурни нарушения“. Жалбата също беше подадена до Общия съд на ЕС.

На 15 май съд в Москва уважи иска на Руската централна банка за обезщетение от „Юроклиър“ във връзка със замразяване на активи на стойност 18,17 трилиона рубли (253,77 милиарда долара).