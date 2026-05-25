Тихановска: Само една демократизирана Беларус може да се превърне в източник на стабилност и сигурност в региона

По време на визита в Киев лидерката на беларуската опозиция в изгнание Светлана Тихановска каза, че само една демократизирана Беларус може да се превърне в източник на стабилност и сигурност в региона, предаде Ройтерс.

„Реториката на Лукашенко се променя: ние се подготвяме за война, разбира се, искаме мир, но се готвим за война. И това, разбира се, е много тревожно за хората“, каза тя пред журналисти след среща с украинския външен министър Андрий Сибига, пише БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски наскоро предупреди, че Беларус може да се включи по-активно в пълномащабната война на Русия, която вече продължава пета година. Той заяви, че Украйна ще засили отбраната си на север в подготовка за възможна нова руска офанзива, включително от белоруска територия. Миналата седмица Лукашенко отхвърли твърденията, че Минск ще бъде въвлечен във войната, но заяви, че заедно с Русия ще се защитава при агресия.

Попитана за телефонен разговор, който френският президент Еманюел Макрон проведе вчера с Лукашенко, Тихановска го определи като „предупреждение“ от Европа. „Ако предприемете каквито и да било стъпки за ескалация, ще има отговор от наша страна“, каза Тихановска, перифразирайки това, което според нея е било посланието на Европа към беларуския лидер.

Лукашенко се опитва да постигне облекчаване на западните санкции, наложени на страната му заради репресии срещу протестиращите след оспорваните избори през 2020 г., които Тихановска и нейните поддръжници твърдят, че е спечелила. Санкциите бяха допълнително засилени заради подкрепата му за войната на Русия.

Сибига повтори днес, че Украйна ще отвърне със същото при всякакви белоруски провокации. Той също така отхвърли коментари на Лукашенко, че е готов да се срещне със Зеленски, ако украинският лидер иска „да поговорят за нещо“, като заяви, че Киев вече „има с кого да се среща“.