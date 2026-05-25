Няколко магнитни мини са били открити прикрепени на корпуса на танкер в руско балтийско пристанище

Няколко магнитни мини са били открити прикрепени на корпуса на танкер в руското балтийско пристанище Уст-Луга, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от Ройтерс.

Комитетът заяви, че мините, произведени в държава членка на НАТО, са били открити от водолази при инспекция на корпуса на танкера „Архениус“, който е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, за да натовари втечнен петролен газ, пише БТА.

Русия е засилила мерките за сигурност в своите пристанища след предполагаеми саботажни действия, насочени към подкопаване на енергийната ѝ инфраструктура.

Представител на НАТО каза в имейл изявление, че НАТО не е поставяла мини на нито един танкер.

Миналата година Русия нареди водолази да проверяват кораби в пристанищата си след предполагаеми атаки срещу четири петролни танкера. Танкерът „Kоала“ тип „Суецмакс“ заседна в Уст-Луга след експлозия в машинното отделение през февруари 2025 г.

Според данни от системата на Лондонската борса за проследяване на трафика на кораби „Aрхениус“ плава под либерийски флаг и се управлява от компанията „Мапъл маринър холдинг“ в ОАЕ.

Говорителката на руския Следствен комитет Светлана Петренко заяви, че мините са произведени в държава от НАТО. Тя добави, че корабът, който е влязъл в Уст-Луга на 20 май, е трябвало да отплава към турското пристанище Самсун. Мините са били обезвредени, каза тя.

„Въз основа на първоначалните следствени действия вече може да се заключи, че магнитните мини не са могли да бъдат поставени в териториалните води на Русия“, заяви Петренко.