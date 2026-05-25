Бразилският президент е диагностициран с ранен стадий на рак на кожата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва започва превантивно лечение с лъчетерапия, след като е бил диагностициран с ранен стадий на рак на кожата, съобщиха днес лекуващите го лекари и президентската канцелария, цитирани от Ройтерс и БТА.

Базалноклетъчна лезия е била премахната от кожата на на 80-годишния Лула на 24 април.

“Беше решено да продължим с допълващо лечение с превантивна повърхностна лъчетерапия на скалпа”, съобщиха лекарите в Сирийско-ливанската болница и добавиха, че Лула ще продължи с ежедневните си дейности без ограничения.

Говорител на канцеларията на бразилския президент каза пред Ройтерс, че “малката” лезия е определена като рак в начален стадий и Лула ще бъде подложен на 15 сесии лъчетерапия, за да бъдат предотвратени допълнителни лезии.

Очаква се бразилският президент да се кандидатира за четвърти президентски мандат през октомври и в момента той води пред десния си опонент Флавио Болсонаро в няколко проучвания на общественото мнение.

Лула е най-старият действащ президент на Бразилия и е имал здравословни проблеми и в миналото, включително спешни операции през 2024 г. за лечение и предотвратяване на мозъчен кръвоизлив. Лула е бил „лекуван“ заради рак на гърлото през 2011 г.