Президентът на Иран възстановява достъпа на местните до международния интернет

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан е издал заповед за възстановяване на достъпа на иранците до международния интернет, съобщиха ирански държавни медии, позовавайки се на официален представител. Решението е взето след почти 90-дневно прекъсване този достъп, настъпило след началото на войната със САЩ и Израел, предаде Ройтерс.

Все още не е ясно как и кога Иран ще се свърже отново с глобалната мрежа след това решение, пише БТА.

Според организация NetBlocks, която следи интернет трафика, повечето иранци не са имали достъп до глобалната мрежа в продължение на 87 дни. Само малък брой иранци са имали достъп до скъпи и усъвършенствани VPN услуги, които заобикалят ограниченията.

Властите първоначално наложиха интернет блокада на 8 януари в отговор на общонационалните антиправителствени протести. Връзките постепенно бяха възстановени през февруари, преди да бъде въведено ново прекъсване след началото на американски и израелски удари срещу Иран на 28 февруари.

При нормални условия достъпът до глобалния интернет в страната остава силно ограничен и много сайтове са цензурирани, а властите все по-често използват вътрешна мрежа (интранет), за да предоставят дигитални услуги без връзка с глобалния интернет, включително за училища, които в момента следват онлайн учебна програма.