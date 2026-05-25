Испанското правителство представи план за над 9 млрд. евро за подкрепа на енергийния преход

Испанското правителство представи план на стойност над 9 милиарда евро за подкрепа на енергийния преход, включително чрез помощи за обновяване на жилища и въвеждане на почти безплатен абонамент за обществен транспорт, предаде Франс прес.

„Енергийната революция не може да облагодетелства само тези, които могат да си позволят да сменят автомобил, да инсталират соларни панели на покривите си или да обновят жилището си без държавна помощ“, заяви премиерът Педро Санчес. „Тя трябва да бъде в полза на всички“, подчерта той при представянето на новия план, който ще бъде съфинансиран от Европейския съюз, пише БТА.

В детайли, 4,7 милиарда евро от така наречения Социален климатичен план ще бъдат насочени към енергийно обновяване на жилища и квартали, докато 4,3 милиарда евро ще бъдат инвестирани в мобилността, включително въвеждането на специален абонамент, който ще позволи почти безплатно използване на обществения транспорт.

Одобрението на плана обаче изисква парламентарно мнозинство, с което настоящото правителство не разполага.

„Нуждаем се от подкрепата на всички“ парламентарни групи, включително опозицията от дясно и крайната десница, изтъкна Санчес днес, като припомни, че средствата от Европейския социален климатичен фонд са обвързани с прилагането и спазването на европейските регулации.